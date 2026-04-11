Еще один пострадавший госпитализирован после взрыва во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В детскую больницу госпитализирован подросток, пострадавший при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. При этом четыре человека, которые были доставлены в Республиканскую клиническую больницу, выписаны из стационара.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники во Владикавказе. Погибли два человека, пострадали 14, в том числе двое детей, - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. В больницах оставались 13 пострадавших.

К вечеру 10 апреля из 13 госпитализированных девять находились в Республиканской клинической больнице, двое - в больнице скорой помощи, два ребенка - в Республиканской детской клинической больнице.

По данным Минздрава на сегодня, в больницах Северной Осетии остаются 10 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

Двое находятся в больнице скорой помощи. "Один из них - в тяжёлом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент также под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное", - написал чиновник.

Вечером в медучреждение обратился ещё один подросток

Пятеро пострадавших - в Республиканской клинической больнице. По оценке врачей, их состояние стабильное. "Трое детей проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице. Ранее в стационаре находились двое несовершеннолетних, однако вечером в медучреждение обратился ещё один подросток с сотрясением мозга. Угрозы их жизни нет", - сообщил глава республики.

Сегодня утром были возобновлены работы на месте ЧП, отметил Меняйло. "Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб", - написал он.

В связи с взрывом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ 1 , отчиталось вечером 10 апреля на своем сайте управление СКР по Северной Осетии.

"По данным следствия, 10 апреля 2026 года на территории складского помещения для хранения пиротехнической продукции, расположенного в переулке Партизанском города Владикавказа, произошел хлопок с последующим возгоранием. В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается", - говорится в публикации.