Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. ЧС определяется как особая обстановка, возникшая из-за природных или техногенных факторов и нарушающая нормальные условия жизни населения. В справке "Кавказского узла" рассказывается о критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий.

Чрезвычайная ситуация (ЧС), так, как она определена в законе , - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Для защиты населения и территорий от ЧС природного, техногенного и иного характера действует Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях - РСЧС). Она объединяет органы управления, силы и средства федеральных региональных и муниципальных органов исполнительной власти, а также органы управления организаций (в том числе частных), в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.

Отношения, возникающие в процессе деятельности всех органов власти и организаций при режиме ЧС, регулируются федеральным законом N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Режимы функционирования РСЧС

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС решением соответствующих руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или руководителей организаций устанавливается один из трёх режимов функционирования системы РСЧС:

Режим повседневной деятельности (при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях (при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической и сейсмической обстановке). Режим повышенной готовности (при ухудшении обстановки и получении прогноза о возможности возникновения ЧС, угрозе войны. Вводится решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть ЧС, либо ответственными лицами, к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС. Режим ЧС. Действует при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае войны. Вводится решениями руководителей федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Режим ЧС может быть объявлен руководством организаций, на территории которых возникла ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС.

Уровни реагирования на ЧС

При введении режима повышенной готовности или ЧС устанавливается один из следующих уровней реагирования:

1. объектовый уровень реагирования:

решением руководителя организации при ликвидации ЧС силами и средствами организации, оказавшейся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории данной организации;

2. местный уровень реагирования:

решением главы поселения при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию одного поселения;

решением главы муниципального района при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона ЧС находится в пределах территории одного муниципального района;

решением главы городского округа при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории городского округа;

решением должностных лиц, определяемых законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, при ликвидации ЧС на внутригородских территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

3. региональный (межмуниципальный) уровень реагирования

решением главы правительства Российской Федерации: при ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района и городского округа, если зона ЧС находится в пределах территории одного субъекта Российской Федерации;

4. федеральный уровень реагирования при ЧС или при введении режима повышенной готовности к ЧС.

решением правительства Российской Федерации при ликвидации ЧС силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Действие органов управления при режиме ЧС

Правительство Российской Федерации при угрозе ЧС:

устанавливает классификацию ЧС и полномочия исполнительных органов государственной власти по их ликвидации;

определяет порядок оказания финансовой помощи из федерального бюджета при возникновении ЧС регионального характера;

определяет порядок привлечения спасательных воинских формирований уполномоченных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

определяет порядок установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

принимает решения о выплате единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев оказания единовременной материальной помощи;

определяет порядок введения ЧС в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях такой чрезвычайной ситуации;

устанавливает федеральный уровень реагирования при ЧС или при введении режима повышенной готовности к ЧС.

В рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС создаются функциональные подсистемы в составе МЧС, МВД, Минобороны, Минздравсоцразвития, Минстроя и др. Например, функциональная подсистема в МВД призвана обеспечить общественный порядок в условиях ЧС; в Минздравсоцразвития созданы следующие подсистемы: службы медицины катастроф, резервов медицинских ресурсов, надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой и т. д.

Классификация ЧС по масштабу и возможным последствиям

Название ситуации Зона распространения поражающих факторов ЧС Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС и ее последствий Локальная Территория объекта Силы и средства объекта Местная Населенный пункт Силы и средства органов местного самоуправления Территориальная Субъект РФ Силы и средства органов исполнительной власти субъекта РФ Региональная 2 субъекта РФ Силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС Федеральная Более 2 субъектов РФ Силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС

Историческая справка: Система гражданской обороны и борьбы с чрезвычайными ситуациями ведет отсчет от 4 октября 1932 года, когда была образована Местная противовоздушная оборона (МПВО), которая просуществовала с 1932 по 1961 гг. С 1961 по 1992 гг. - Гражданская оборона (ГО) СССР. С 1992 по 1994 - Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС), с 1994 по н.в. - министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Ликвидация последствий ЧС

В мирное время ликвидация последствий ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ (республики, края, области), на территории которых сложилась ЧС. При этом непосредственное руководство осуществляется соответствующей КЧС. Если масштабы ЧС таковы, что имеющихся возможностей недостаточно для ее локализации или ликвидации, указанные комиссии обращаются за помощью к вышестоящей КЧС. В случае недостаточности имеющихся сил и средств в субъекте РФ привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти. В исключительных случаях для ликвидации ЧС и ее последствий образуется правительственная комиссия, во главе которой, как правило, стоит член Правительства РФ.

Права граждан в области защиты от ЧС

1. Граждане Российской Федерации имеют право:

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации .

Гласность и информация в области защиты населения и территорий от ЧС

Сведения о прогнозируемых и возникших ЧС, их последствиях, а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях являются гласными и открытыми, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объявление ЧС в регионах ЮФО и СКФО

В июне 2008 года режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи объявлен в семи районах Волгоградской области. В районах с режимом ЧС началось проведение защитных мероприятий.

В июне 2009 года в Чечне объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушившимися на республику ливневыми дождями, повлекшими за собой оползни и подтопления домов, а также разрушения мостов, повреждения линий электропередач и газопровода. Перебои с подачей электроэнергии были отмечены в Грозном.

В августе 2009 года режим ЧС введен в Волгоградской области из-за засухи, повлекшей за собой опасность лесных пожаров в регионе. На границе Волгоградской и Ростовской областей 5 августа возник лесной пожар. Населенные пункты Волгоградской области не пострадали, однако Волгоград 4 августа накрыло облаком смога, пришедшего с волжского острова Денежный, где пожар охватил площадь в 10 гектаров. Лесные пожары в августе 2009 г. имели место в Калачевском и Старополтавском районах Волгоградской области.

В 2010 году в Карачаево-Черкессии зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Режим чрезвычайной ситуации введен в станице Зеленчукской Карачаево-Черкессии. Очаги африканской чумы свиней зафиксированы на частных подворьях станицы.

В августе 2011 года в Волгоградской области в связи с пожарами объявлен режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС был вызван крупным лесным пожаром, бушевавшим на площади более 135 гектаров.

В июле 2012 года в Крымске в связи с наводнением объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 7 июля 2012 года большая часть г. Крымска оказалась затоплена в результате ливневого наводнения, чему предшествовали интенсивные ливневые дожди. Количество погибших в результате наводнения составило от 153 до 171 человека. Общий экономический ущерб был оценен в 20 млрд рублей.

В августе 2013 года режим ЧС объявлен в 14 районах Ростовской области. Причиной послужила аномальная жара и гибель посевов сельхозкультур. Ущерб от засухи превысил 2 млрд рублей.

В 2014 году ледяной дождь в Краснодарском крае и краевом центре нарушил работу общественного транспорта и стал причиной падения деревьев. К вечеру 21 января около 135 тысяч краснодарцев оставались без электроснабжения, воды и тепла. Из-за стихийного бедствия в Краснодаре был введен режим ЧС. Режим ЧС объявлен в шести районах Ставропольского края и в Волгоградской области введен режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины.

В ноябре 2015 года режим ЧС регионального уровня вводился на территории Краснодарского края из‑за сильных штормов и наводнений, вызванных черноморскими циклонами.

В 2016 году режим ЧС регионального уровня вводился в Кабардино‑Балкарии из‑за мощных селевых потоков, сошедших после таяния снегов и обильных осадков. Пострадавшими были признаны жители горных районов, где сели разрушили дороги и линии электропередачи.

В мае 2017 года режим ЧС федерального уровня вводился в Ставропольском крае из‑за выхода рек из берегов после продолжительных осадков. Пострадавшими были признаны жители подтопленных территорий, разрушены участки дорог. В июне режим ЧС был объявлен в Северной Осетии после прорыва газопроводной трубы, спровоцированного паводком.

В 2018 году режим ЧС регионального уровня был объявлен в Адыгее из‑за штормов и паводков, вызванных чередой циклонов. Пострадавшими были признаны жители подтопленных районов, разрушены мосты и участки дорог. Осенью ЧС объявляли в Краснодарском крае, где оказались подтопленными жилые дома 5300 жителей в 29 населенных пунктах. Сочинцы заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за нарушений строительных норм.

В 2019 году режим ЧС регионального уровня вводился в Краснодарском крае из‑за сильных ливней и штормов. Пострадавшими были признаны жители подтопленных домов, повреждены объекты инфраструктуры. Также режим ЧС был объявлен в Кабардино-Балкарии из-за подъема уровня реки.

В 2020 году в рамках эпидемиологических мер против COVID‑19 режим ЧС в регионах не объявлялся, при том, что вводился жесткий карантин с запретом покидать территории и несмотря на то, что режим ЧС объявляла Всемирная организация здравоохранения.

Весной 2021 году режим ЧС регионального уровня объявляли в Краснодарском крае из‑за сильных наводнений, вызванных паводком. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Пострадавшими были признаны сотни жителей. Летом затопленным оказался город Сочи. Причинами стали ливневые дожди и, по оценкам местных жителей, хаотичная застройка города многоэтажками.

Летом 2022 года режим ЧС регионального уровня вводился в Краснодарском крае из-за наводнений, связанных с ливнями и отсутствием ливневки.

В 2023 году режим ЧС вводился в Краснодарском крае из‑за наводнения, вызванных проливными дождями и ветром. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов, местных жителей эвакуировали.

С 2023 года режим ЧС периодически объявляется в Ростовской области и Краснодарском крае в связи с падением обломков БПЛА, в том числе на жилые дома, и пожаров на нефтехранилищах.

В 2024 году режим ЧС регионального уровня вводился в Краснодарском крае из-за экологической катастрофы, вызванной крушением двух нефтяных танкеров и разлива мазута в Керченском проливе.

В 2025 году российские власти ввели режим ЧС в Ростовской области, где из-за возвратных заморозков и засухи погибла значительная часть урожая.

В конце марта в Дагестане и Чечне произошло одно из крупнейших наводнений за последние десятилетия. Проливные дожди сопровождались оползнями, селевыми потоками, разрушениями домов, дороги мостов. В республиках был объявлен режим ЧС федерального уровня.

