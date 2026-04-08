МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД России по Ставропольскому краю обжаловало решение суда о выплате 3,8 миллиона рублей семье Халита Мустафаева, убитого силовиком в ходе погони в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", в марте Предгорный суд назначил компенсацию в 3,8 миллиона рублей родителям и брату Халита Мустафаева. Родителям мужчины присудили по полтора миллиона рублей, а его брату - 800 тысяч.

В июле 2025 года Предгорный районный суд Ставрополья прекратил уголовное преследование вернувшегося из зоны СВО полицейского по делу о превышении полномочий. Отец Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони, назвал решение несправедливым. Отец сообщал, что намерен добиваться в вышестояших судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен он.

В своей апелляционной жалобе в суд МВД просит решение о компенсации отменить и отказать в удовлетворении исковых требований. В ведомстве посчитали, что суд не оценил доказательства по делу в их совокупности и немотивированно отверг доказательства, представленные ответчиком, об этом сегодня сообщает в своем Telegram-канале "Команда против пыток"*.

Напомним, что начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

