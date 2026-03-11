×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:45, 11 марта 2026

Суд на Ставрополье обязал выплатить компенсацию родным Халита Мустафаева

Бакир Мустафаев, отец Халита Мустафаева. Скриншот видео Команда против пыток https://www.youtube.com/watch?v=weDrPAvqP9Y

Предгорный суд назначил компенсацию в 3,8 миллиона рублей родителям и брату Халита Мустафаева, убитого силовиком в ходе погони в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года Предгорный районный суд Ставрополья прекратил уголовное преследование вернувшегося из зоны СВО полицейского по делу о превышении полномочий. Отец Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони, назвал решение несправедливым. Отец сообщал, что намерен добиваться в вышестояших судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен он. 

Начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

Предгорный районный суд Ставропольского края назначил компенсацию морального вреда в 3 миллиона 800 тысяч рублей родителям и брату Халита Мустафаева, которого застрелили во время погони в 2020 году. Родителям мужчины присудили по полтора миллиона рублей, а его брату – 800 тысяч, сообщила Команда против пыток*.

В октябре 2020 года в районе села Суворовское Ставропольского края во время погони полицейский застрелил Халита Мустафаева. Мужчина не остановил автомобиль по требованию сотрудников, а затем начал убегать от полиции. Силовик выстрелил, пуля попала Халиту в голову, и он скончался.

 24 сентября 2025 года уголовное дело в отношении силовика  прекратили по нереабилитирующим основаниям. При этом суд признал право потерпевших на обращение за компенсацией морального вреда.

