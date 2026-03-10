Жительница Ставрополья обвинена в финансировании экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Михайловска обвинена в финансировании экстремистской деятельности из-за денежного перевода, сделанного в августе 2021 года.

Обвиняемой жительнице Ставрополья 37 лет. Поводом для преследования стали данные краевого управления ФСБ и документы, отделения экономической безопасности МВД в Шпаковском округе.

Согласно версии правоохранителей, женщина “систематически просматривала на популярном видеохостинге материалы организации”, которую власти России признали экстремистской и ликвидировали. Она разделяла идеи организации и умышленно перечислила через мобильное приложение банка деньги на ее счет, перейдя по ссылке под видео, говорится в сообщении главного управления МВД по Ставрополью.

Прокуратура подтвердила, что дело жительницы Михайловска передано в суд. Ведомство отмечает, что денежный перевод, ставший основанием для преследования, женщина сделала в августе 2021 года.

В МВД и прокуратуре не уточнили, признала ли обвиняемая свою вину и какая мера пресечения была ей избрана. Карточка дела с именем обвиняемой на сайте Шпаковского районного суда отсутствует.

Вмененная женщине статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России), предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. По этой статье жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*. Организация была признана в экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч.

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.