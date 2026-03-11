Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время катания на качелях в нальчикском сквере “Ореховая роща” погиб десятилетний ребенок. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

О расследовании гибели ребенка в Нальчике следственные органы сообщили 10 марта, хотя инцидент, по их данным, произошел еще 5 марта.

“Ребенок 2016 года рождения, находясь на детской площадке, расположенной в сквере "Ореховая роща" в городе Нальчике, в ходе катания со своим сверстником на качелях, упал под качели. Он получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении республиканского управления Следкома.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ). В ведомстве не уточнили, есть ли в деле подозреваемые, заявив лишь, что “будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего”.

