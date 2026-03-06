×

Главная   /   Лента новостей
01:21, 6 марта 2026

Пенсионерка травмирована в Нальчике после падения в открытый люк

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи и прокуратура в Кабардино-Балкарии организовали проверку действий коммунальщиков после падения 70-летний женщины в канализационный люк на улице Пушкина в Нальчике. Пожилая женщина госпитализирована с переломами. 

Инцидент произошел вечером 5 марта. Пожилая женщина, идя по улице, провалилась в открытый канализационный люк. 

Пострадавшая не могла заметить люк без крышки, так как он был присыпан мусором, отметили в республиканском Следкоме. “Устанавливаются все обстоятельства происшествия, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц”, - сообщил официальный Telegram-канал ведомства. 

Прокуратура республики, в свою очередь, отметила, что даст оценку действиям чиновников, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры и своевременную уборку территории. “Люк находился в открытом состоянии и был завален бытовыми отходами, что сделало его визуально незаметным для пешеходов”, - также отметили в ведомстве. 

По словам очевидцев, у пострадавшей несколько открытых переломов, сообщил Telegram-канал Gor Mash. 

Выбраться из люка женщине помогли сотрудники МЧС, которых вызвал проходивший мимо школьник. “Я шел с дополнительных, и впереди меня шла женщина. В один момент я увидел, как она буквально упала под землю за долю секунды. Я сначала не поверил своим глазам, но, когда подошел поближе, услышал ее тихий, но слышимый голос и сразу же набрал 112”, - приводит слова подростка “Сапа Кавказ”.

Автор: "Кавказский узел"

