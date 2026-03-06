×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
00:22, 6 марта 2026

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Мозговой из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 562 комбатанта из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 4326 военнослужащих из СКФО, в том числе 561 - из Северной Осетии. 

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Северной Осетии назвала вечером 5 марта администрация Моздокского района. 

Убитый - Артур Мозговой 2003 года рождения. Его похоронят в селе Троицкое сегодня, 6 марта, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 562 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

23 февраля администрация Моздокского района сообщала, что в боях на Украине убит 19-летний Илья Кочиев. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше