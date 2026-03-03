Обрыв канатки на Эльбрусе привел чиновника Ростехнадзора под следствие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник отдела Ростехнадзора по Кабардино-Балкарии не проконтролировал устранение нарушений в работе канатной дороги на Эльбрусе, где в сентябре 2025 года погибли три человека.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще 11 человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, им было предъявлено обвинение по статье об оказании опасных услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Банковские счета ООО "МКД Эльбрус" арестованы, дело в конце января было передано в суд.

В октябре прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей.

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили дело о халатности против начальника отдела государственного строительного надзора и надзора за грузоподъемными механизмами республиканского управления Ростехнадзора. Чиновнику может грозить до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ (часть 3 статьи 293 УК России предусматривает ответственность за халатность, которая повлекла смерть двух и более человек).

Как установило следствие, в октябре 2024 года на объекте компании “МКД Эльбрус” проводилась внеплановая выездная проверка. Она выявила многочисленные нарушения требований закона о промышленной безопасности при эксплуатации канатно-кресельной дороги от станции Мир до станции Гара-Баши в Эльбрусском районе.

Руководству канатной дороги было предписано устранить нарушения до декабря 2024 года. При этом чиновник Ростехнадзора, ответственный за контроль за устранение выявленных нарушений, был обязан принять меры для приостановки работы канатной дороги, обратившись в суд. Сотрудник надзорного ведомства не обеспечил контроль за своевременным исполнением предписания, в результате чего в сентябре 2025 года произошла авария, сообщил сегодня официальный Telegram-канал республиканского Следкома.

В ведомстве отметили, что по делу продолжаются следственные действия, однако не уточнили, задержан ли подозреваемый. Комментариями управления Ростехнадзора по Кабардино-Балкарии относительно следственных действий "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что 9 октября Эльбрусский райсуд запретил на 60 дней эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди. 16 декабря работа канаток, в том числе на маршруте, где произошло ЧП, была возобновлена.