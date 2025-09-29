×

Кавказский узел

Лента новостей
16:40, 29 сентября 2025

Директор и инженер канатки на Эльбрусе стали обвиняемыми в гибели людей

Канатная дорога на Эльбрусе. 12 сентября 2025 г. Фото: Telegram / Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Кабардино-Балкарии предъявили официальное обвинение в гибели пассажиров канатной дороги на Эльбрусе двум арестованным фигурантам дела об аварии. 

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. Спустя три дня по делу о гибели людей были задержаны директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, обоих суд отправил в СИЗО. 

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус" предъявлено обвинение по делу о гибели людей на канатной дороге, которую обслуживала и эксплуатировала эта компания. Оба арестованных фигуранта дела отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг, сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии. 

Согласно версии следствия, обвиняемые не обеспечили надлежащее обслуживание оборудования эксплуатируемой канатно-кресельной дороги, что и стало причиной аварии 12 сентября. В деле есть данные о трех погибших и еще одиннадцати пострадавших пассажирах. 

Суд по ходатайству следствия арестовал семь объектов недвижимости обвиняемых для "обеспечения исполнения приговора", отмечается в сообщении официального Telegram-канала ведомства. 

Следствие не уточняет, о каких именно объектах идет речь и в какую сумму они оцениваются. Также в публикации ведомства не указано, согласились ли арестованные с предъявленным им обвинением.

"Кавказский узел" также писал, что аварийную канатную дорогу, где погибли люди, решено демонтировать

Автор: "Кавказский узел"

