Канатная дорога на Эльбрус будет демонтирована после гибели людей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кавказ.РФ планирует выкупить и демонтировать старую кресельную дорогу на Эльбрус, на которой погибли люди, маятниковая канатная дорога будет реконструирована.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. До завершения следственных действий на канатной дороге, где погибли люди, подъем на гору Эльбрус для туристов и альпинистов ограничен, заявило Минтуризма Кабардино-Балкарии. Суд в Нальчике арестовал директора и главного инженера компании, которая эксплуатировала аварийную канатную дорогу на Эльбрусе.

Заместитель гендиректора Кавказ.PФ Рустам Тапаев сообщил, что намерен выкупить устаревшую инфраструктуру у «МКД Эльбрус» и обновить ее. "Речь о полной внутренней модернизации старой маятниковой канатной дороги со знаменитыми красными вагончиками и демонтаже старой кресельной канатки от станции «Мир» до бочек, полной замене ее на современную новую", - привело его слова издание "Эксперт.Юг".

После модернизации в планах развести потоки туристов и горнолыжников. "Ориентировать туристов на маятниковую дорогу, чтобы одни могли не спеша любоваться пейзажами и знакомиться с историей, а другие быстро и без очередей подняться наверх и всласть покататься", - отметил Тапаев.

По его словам, в летнем сезоне 2024 года впервые сравнялись летний и зимний турпотоки, "В августе прошлого года мы даже поставили рекорд – 105 тысяч человек приехали на Эльбрус. Это лето было сложнее. В июле-августе турпоток значительно сократился из-за схода селя в Тырныаузе. Дорога на курорт была перекрыта пару дней, однако отрицательный эффект мы ощущали и месяц спустя – к сожалению, негативные новости, устрашающие видео схода сели распространяются гораздо быстрее и обширнее, чем позитив. В итоге мы завершили лето, приняв 230 тысяч туристов на Эльбрусе", - сказал он.

Тапаев подчеркнул, что на канатной дороге "Кавказ.РФ" проводятся регламентные работы со 2 сентября. "Что входит в эту подготовку? В первую очередь, техосмотр всех систем: канатов, опор, приводов, тормозов и систем безопасности, статические и динамические испытания. Также в рамках техосмотра проводится проверка противопожарной защиты, анализ данных обслуживания и ремонта за год, проверка соответствия технических параметров всем нормам. В регламентных работах участвуют почти 30 человек. Половина из них – сотрудники службы эксплуатации, остальные – представители подрядной организации с узкой экспертизой, которой нет у нас внутри команды", - приводятся его слова в публикации от 19 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке была проведена операция.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.