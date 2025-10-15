×

20:04, 15 октября 2025

Суд запретил эксплуатацию канатки на Эльбрусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии на 60 дней запретил эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди.

Как писал "Кавказский узел", директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус" было предъявлено обвинение по делу о гибели людей на канатной дороге, которую обслуживала и эксплуатировала эта компания. Оба арестованных фигуранта дела отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.

12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. Спустя три дня по делу о гибели людей были задержаны директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, обоих суд отправил в СИЗО. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

"Вынесено постановление о признании ООО МКД "Эльбрус" виновным в совершении административного правонарушения. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток с запретом на эксплуатацию канатно-кресельной дороги", - передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Источник  агентства уточнил, что в суд обратился Ростехнадзор, выявивший в ходе проверок нарушения в области промышленной безопасности (ст. 9.1 КоАП РФ).

Ранее после ЧП с канаткой на Эльбрусе кресельная канатная дорога от станции "Мир" до приюта "Бочки" была закрыта до завершения следственных мероприятий. По той же причине маятниковая канатная дорога 1970 года постройки также была выведена из эксплуатации, информирует агентство.

"Кавказский узел" также писал, что аварийную канатную дорогу, где погибли люди, решено демонтировать

Автор: Кавказский узел

