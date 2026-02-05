Жалоба жителей Шалушки на состояние дороги заинтересовала Следком
Дорога к пешеходному мосту, по которой дети в селении Шалушка ходят в школу, находится в неприемлемом состоянии, пожаловались местные жители. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело.
О проблемной дороге в Полевом переулке жители Шалушки неоднократно информировали администрацию Чегемского района, однако чиновники, по их словам, жалобу проигнорировали.
Дорогу к пешеходному мосту несколько сотен жителей Шалушки используют ежедневно, чтобы добраться до школы или до места работы. В течение примерно шести месяцев в году они вынуждены ходить по глубокой грязи.
“Вот так выглядит дорога в школу в Шалушке по улице Полевой. Полгода просили сделать мост, еле сделали. Дорога к мосту ужасная, невозможно пройти. Как детей водить в школу по такой дороге?” - спрашивает жительница села, демонстрируя на видео состояние полотна: грунтовая дорога размыта, на ней видны глубокие выбоины и лужи.
По поводу этой дороги властям направляли жалобы и сельчане, и активисты Народного фронта. “Жители уже обращались в администрацию Чегемского района республики. Им пообещали решить вопрос, но с момента обращения прошло больше месяца, а никаких действий так и не последовало”, - говорится в публикации Telegram-канала ЧП / Нальчик от 4 февраля.
На информацию о непригодной дороге в Шалушке сегодня отреагировал Следком. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на основании жалоб жителей, республиканское управление ведомства организовало проверку.
“Грунтовое полотно в период выпадения осадков и таяния снега регулярно размывается. В результате граждане, в том числе дети, не имеют возможности беспрепятственно добраться до школы. Несмотря на указанные нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала СК.
По какой статье возбуждено уголовное дело, следователи не уточнили.
