Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Белореченский районный суд приговорил уроженку Челябинской области Ксению Белову к одному году и шести месяцам лишения свободы, которая признана виновной в финансировании деятельности запрещенной в России организации.
По версии суда, Белова разделяла идеологию международного общественного движения "Аллатра"(деятельность признана нежелательной в Российской Федерации, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена России).
Международное общественное движение "Аллатра" было создано в Киеве в 2011. В 2014 году движение официально зарегистрировали на Украине в качестве религиозной организации. На сайте организации говорится, что ее участники "исследуют глобальное изменение климата на Земле, популяризируют в обществе демократические, этические, духовно-нравственные ценности и стремятся применить свои навыки и лучшие качества на благо общества". 24 июня 2025 года Верховный суд РФ признал экстремистской и постановил запретить на территории РФ украинскую организацию "Аллатра", сообщал "Коммерсант".
Судом установлено, что с августа 2023 по май 2024 года Ксения Белова перевела на карту одного из активистов организации, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, денежные средства на общую сумму 150 тысяч рублей. Противоправная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края.
В судебном заседании Белова вину не признала, заявив, что считала перевод средств поддержкой движения по борьбе с глобальным потеплением. Суд счел доводы подсудимой несостоятельными. Беловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении пресс-службы.
"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года ФСБ задержало двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности нежелательной и запрещенной в России организации "Аллатра". По версии следствия, они вовлекали других людей "в деятельность псевдорелигиозной организации".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.