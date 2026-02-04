Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Белореченский районный суд приговорил уроженку Челябинской области Ксению Белову к одному году и шести месяцам лишения свободы, которая признана виновной в финансировании деятельности запрещенной в России организации.

По версии суда, Белова разделяла идеологию международного общественного движения "Аллатра"(деятельность признана нежелательной в Российской Федерации, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена России).

Международное общественное движение "Аллатра" было создано в Киеве в 2011. В 2014 году движение официально зарегистрировали на Украине в качестве религиозной организации. На сайте организации говорится, что ее участники "исследуют глобальное изменение климата на Земле, популяризируют в обществе демократические, этические, духовно-нравственные ценности и стремятся применить свои навыки и лучшие качества на благо общества". 24 июня 2025 года Верховный суд РФ признал экстремистской и постановил запретить на территории РФ украинскую организацию "Аллатра", сообщал "Коммерсант".

Судом установлено, что с августа 2023 по май 2024 года Ксения Белова перевела на карту одного из активистов организации, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, денежные средства на общую сумму 150 тысяч рублей. Противоправная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края.

В судебном заседании Белова вину не признала, заявив, что считала перевод средств поддержкой движения по борьбе с глобальным потеплением. Суд счел доводы подсудимой несостоятельными. Беловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года ФСБ задержало двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности нежелательной и запрещенной в России организации "Аллатра". По версии следствия, они вовлекали других людей "в деятельность псевдорелигиозной организации".