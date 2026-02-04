×

16:53, 4 февраля 2026

Осужденных за пытки кубанских силовиков отправили в колонию

Евгений Самонов и Иван Таценко в зале суда. Фото: opskuban / T.me

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", В мае 2025 года суд признал полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко виновными в избиении Федора Валько. Участковый Самонов получил четыре года, а оперуполномоченный Таценко - 3,5 года лишения свободы. Оба отказались признать свою вину и утверждали, что нанесли Валько травмы неумышленно. Суд объяснил мягкий приговор тем, что у подсудимых не было "желания причинить особые страдания потерпевшему". Правозащитники сочли трактовку суда ошибочной, указав, что он "исключил пытки из обвинения". Прокуратура потребовала ужесточить приговор, но Краснодарский краевой суд в сентябре оставил его без изменений.

Сторож из хутора Прикубанского Федор Валько в августе 2023 года был задержан полицейскими по подозрению в краже с завода. Добиваясь признания, силовики избили его, в том числе стулом, до потери сознания. Врачи диагностировали у него перелом отростков трех позвонков, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияние в глаз. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

Бывшие полицейские Евгений Самонов и Иван Таценко, осужденные за избиение Федора Валько  будут отбывать наказание в ИК-5 Кировской области, их этапировали сюда для отбытия наказания. Суд приговорил их к 4 и 3,5 годам колонии. ИК-5 в Кирово-Чепецке — колония для бывших сотрудников правоохранительных органов, пишет "Команда против пыток"*.

По данным правозащитников, уже в апреле этого года у осужденных бывших силовиков появится возможность выйти по УДО.

30 декабря 2025 года стало известно, что райотдел МВД на Кубани направил Федору Валько официальные извинения за жестокое избиение сотрудниками полиции. Письмо с извинениями прислано только после требования юристов, указали правозащитники. Валько намерен обжаловать приговор пытавшим его силовикам в кассации. Извинения, которые направили ему из органов МВД, стали вынужденной формальностью, до приговора ведомство характеризовало осужденных как образцовых сотрудников. 

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше