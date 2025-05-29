Силовики получили реальные сроки по делу о пытках Валько

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Участковый Евгений Самонов получил четыре года, а оперуполномоченный Иван Таценко - три с половиной года лишения свободы по обвинению в нанесении травм Федору Валько, от которого они требовали признания в краже. Обоим назначен также двухлетний запрет на работу полиции.

Как писал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценко были обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже. Силовики утверждают, что нанесли Валько травмы неумышленно. Они отказались признать свою вину. Представитель прокуратуры запросил для них по семь лет колонии.

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

Участковый Евгений Самонов и оперуполномоченный Иван Таценко приговорены судом к четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Они взяты под стражу в зале суда. Кроме того, обоим назначен двухлетний запрет на работу в органах внутренних дел, а также аннулированы специальные звания, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.



Дело Самсонова и Таценко слушал с октября 2024 года Красноармейский районный суд Кубани. Заседания многократно переносились. На процессе дважды был отвод судьи, обвинительный приговор обоим силовикам вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

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