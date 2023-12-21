Избиение сторожа на Кубани обернулось тремя уголовными делами против силовиков

21 декабря 2023, 15:51

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Следствие возбудило уголовное дело о фальсификации документов против участкового Евгения Самонова, который обвиняется в избиении жителя Кубани Федора Валько и служебном подлоге, второй обвиняемый, Иван Таценко, проходит лишь по делу о превышении должностных полномочий. Валько рассказал, что спустя четыре месяца после избиения его последствия мешают работать.

"Кавказский узел" писал, что сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе попал в больницу после задержания силовиками. Мужчину задержали по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе, избили и обвинили в неповиновении требованиям силовиков. Два силовика были арестованы по делу о превышении полномочий в связи с избиением Валько.

По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков.

Избитый полицейскими по подозрению в краже тракторной ленты житель Кубани Федор Валько все еще не до конца восстановил свое здоровье, рассказал он корреспонденту "Кавказскому узлу". "Головные боли прошли, но меня беспокоит коленный сустав, из-за болей не могу нормально работать", - рассказал Федор Валько. По его словам, он уже прошел реабилитацию, а некоторые процедуры ему продолжают делать до сих пор. В выданной Валько Красноармейской центральной районной больницей справке от 8 ноября 2023 года, с которой ознакомился корреспондент "Кавказского узла", говорится, что ему на два месяца запрещены длительное пребывание на ногах и подъем тяжестей.

По словам Валько, избившие его полицейские не сделали никаких попыток примириться или как-то загладить свою вину. "Они вообще считают себя невиновными", - подчеркнул он. При этом уголовное дело, которое стало причиной его избиения, по его данным, находится "в подвешенном состоянии". "Никаких подвижек нет, подозреваемых нет, оно не двигается и не прекращается. Мы пытались, чтобы нам отдали вещи, которые изъяли из нашего дома, но нам их не отдали", - сообщил он.

Юрист краснодарского отделения "Команды против пыток"* Илья Платонов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении одного из обвиняемых по делу об избиении Валько, участкового Евгения Самонова, возбуждено уже третье дело – за фальсификацию протокола. "Валько сам обратился в Следственный комитет. Следователь его выслушал и оперативно поехал в отделение полиции, где обнаружил следы крови, и возбудил дела об избиении и служебном подлоге. Мы, в свою очередь, обратились в прокуратуру с сообщением о преступлении в виде фальсификации протокола. Прокуратура переслала наши материалы в Следственный комитет, а Следственный комитет возбудил третье дело", – подчеркнул он.

При этом, по словам Платонова, некоторое время назад суд, рассматривавший вопрос о продлении меры пресечения, оставил Самонова под стражей, а второго обвиняемого, Ивана Таценко, перевел под домашний арест. "Не знаю, как это будет аргументировано в решении суда, но устно судья завил, что поскольку у Самонова еще два уголовных дела кроме основного, по которым надо проводить экспертизы, допрашивать свидетелей, то он может оказать давление на этих свидетелей, а у Таценко одно дело, экспертизы и допросы по которому уже завершены", - рассказал юрист.

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