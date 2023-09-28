28 сентября 2023, 04:11

Двое силовиков арестованы по делу об избиении жителя Кубани

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Сотрудники правоохранительных органов отправлены в СИЗО по делу об избиении Федора Валько из хутора Прикубанский, их подозревают в превышении полномочий. Сам Валько спустя полтора месяца после избиения страдает от последствий травмы и не может работать. 

"Кавказский узел" писал, что сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе попал в больницу после задержания силовиками. Мужчину задержали по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе, избили и обвинили в неповиновении требованиям силовиков.

По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков.

Следственные органы возбудили по заявлению Федора Валько уголовное дело против силовиков, два сотрудника отдела заключены под стражу до 16 ноября, сообщил «Кавказскому узлу» глава краснодарского офиса "Команды против пыток"* Сергей Романов, представляющий интересы потерпевшего.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК России). «Валько обратился в Славянский межрайонный отдел СК, следователь его оперативно опросил, подготовил судебно-медицинскую экспертизу, реагировал на наши ходатайства – в общем сделал все, что должен делать нормальный следователь», - сказал правозащитник.

Сам Федор Валько рассказал «Кавказскому узлу», что до сих пор страдает от последствий избиения. «Я ездил вчера (26 сентября) на КТ, отростки позвонков не срослись. Головокружения прошли, но остались головные боли, так же как и боль в левом голеностопе и правом коленном суставе – мне приходится носить бандажи, чтобы уменьшить боль», - пожаловался он.

Мужчина живет на хуторе Прикубанский вместе с женой и тремя детьми, младший из которых инвалид. «Мы
переехали из-за болезни сына – приехали отдохнуть и заметили, что у ребенка наступило улучшение состояния здоровья. Тогда и решили остаться», - объяснил он.

После переезда Валько устроился на работу сторожем на\ кирпичный завод в Агрокомплексе имени Ткачева. Сейчас, по его словам, он на больничном, но до него дошли сведения, что на его место работодатели уже кого-то ищут.

Мужчина отметил, что один из силовиков, избивавших его, немного его знал. «Мы когда переехали, долго добивались, в том числе и через прокуратуру, чтобы заменили линию электропередачи, провели освещение на улице. И когда меня избивали, один говорил, что, мол, понаехали тут всякие, того требуют, этого требуют. Но я сам их до того не знал», - подчеркнул Федор Валько

В уголовном деле о краже тракторной ленты ни Валько, ни его напарник по работе, по его словам, не
фигурируют. «Оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Кража есть, а подозреваемых нет» - отметил он.

После избиения силовики лишь раз пытались побеспокоить Валько вне следствия. «Они приезжали  в ЦРБ когда я там лечился, хотели пообщаться по поводу кражи, но я сказал, что буду разговаривать только со своим адвокатом, на этом все закончилось», - добавил мужчина.

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Примечание:

"Житель Кубани пожаловался на пытки", "Суд продлил срок ареста полицейскому по делу о смерти Ильи Афросина", "Житель Сочи заявил об избиении силовиками".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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