RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:20, 22 апреля 2025

Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам

Избиение жителя Краснодарского края Федора Валько. Фото: https://t.me/no_torture/3590

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое полицейских, обвиненных в избиение жителя Краснодарского края Федора Валько, отказались признать свою вину. Представитель прокуратуры запросил им по семь лет пребывания в колонии.

Как информировал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценк обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже, при этом они были отпущены на свободу. Силовики утвеждают, что нанесли Валько травмы неумышленно. В присвоении инвалидности Валько отказано. 

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

Сегодня в Красноармейском районном суде Краснодарского края прошли прения по делу двух сотрудников полиции. Участкового Евгения Самонова и оперуполномоченного Ивана Таценко обвиняют по статье о превышении должностных полномочий с применением пытки — часть 4 статьи 286 УК. Прокурор запросил для них по семь лет колонии и потребовал лишить специальных званий, сообщается в телеграм-канале "Команды против пыток"*. 

Во время заседания полицейские своей вины не признали и утверждали, что Валько пытался сбежать от них около отдела полиции. Из-за этого, по словам полицейских, они сбили его с ног и невольно травмировали. 

Оглашение приговора полицейским назначено в 15 мск 6 мая.

Отметим, что максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток -  двенадцать лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
00:52, 22 апреля 2025
На СВО убит мобилизованный со Ставрополья
19:33, 21 апреля 2025
Слепаков* повторно оштрафован за публикации без маркировки иноагента
15:42, 21 апреля 2025
Активисты сообщили о задержании Ардзинбы на российско-абхазской границе
Все события дня
Новости
Людмила Савельева с сыном Алексеем Савельевым. Фото "Кавказского узла"
05:17, 22 апреля 2025
Семья Савельевых оспорила в суде отказ в предоставлении жилья
Полицейский и собака. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
03:19, 22 апреля 2025
Сочинский зоозащитник провел пикет в поддержку ставропольской единомышленницы
Участники обращения. Стоп-кадр видео со страницы в соцсети "ВКонтакте" Натальи Оськиной от 21.04.25, https://vk.com/wall599950419_19874.
23:58, 21 апреля 2025
Активисты из Семикаракорска пожаловались на токсичную свалку мазута
Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/980/
15:42, 21 апреля 2025
Активисты сообщили о задержании Ардзинбы на российско-абхазской границе
Выброс мазута на пляжах в Анапе. 21 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13303
14:10, 21 апреля 2025
Новые выбросы мазута произошли на трех пляжах в Анапе
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше