Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам

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Двое полицейских, обвиненных в избиение жителя Краснодарского края Федора Валько, отказались признать свою вину. Представитель прокуратуры запросил им по семь лет пребывания в колонии.

Как информировал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценк обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже, при этом они были отпущены на свободу. Силовики утвеждают, что нанесли Валько травмы неумышленно. В присвоении инвалидности Валько отказано.

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

Сегодня в Красноармейском районном суде Краснодарского края прошли прения по делу двух сотрудников полиции. Участкового Евгения Самонова и оперуполномоченного Ивана Таценко обвиняют по статье о превышении должностных полномочий с применением пытки — часть 4 статьи 286 УК. Прокурор запросил для них по семь лет колонии и потребовал лишить специальных званий, сообщается в телеграм-канале "Команды против пыток"*.

Во время заседания полицейские своей вины не признали и утверждали, что Валько пытался сбежать от них около отдела полиции. Из-за этого, по словам полицейских, они сбили его с ног и невольно травмировали.

Оглашение приговора полицейским назначено в 15 мск 6 мая.

Отметим, что максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток - двенадцать лет лишения свободы.

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