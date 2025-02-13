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04:15, 13 февраля 2025

Силовики отказываются признать вину в избиении Федора Валько

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские, обвиняемые в избиении жителя Кубани, не признают вину, утверждая, что нанесли Федору Валько травмы неумышленно. В присвоении инвалидности Валько отказано. 

Как информировал "Кавказский узел", в октябре на Кубани было передано в суд дело полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко. Силовики обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже, при этом они были отпущены на свободу. 

Сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

В Красноармейском районном суде Краснодарского края 10 февраля состоялось первое судебное заседание по существу дела Самонова и Таценко, ранее дело прошло стадию предварительных рассмотрений, сообщили «Кавказскому узлу» в «Команде против пыток»*, которая следит за делом Валько. «Оба обвиняемых под подпиской о невыезде. Вину они не признают», - отметил представитель организации. Согласно версии обвиняемых, Валько пытался сбежать от них около отдела полиции, поэтому они сбили его с ног и невольно травмировали.

Против одного из обвиняемых ранее было возбуждено дело о фальсификации административного протокола, но теперь оно прекращено, отметили в КПП*. «Насколько нам известно, он пытался сфабриковать дело по статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)», - заявили в организации.

Прекращено также дело о краже запчастей к трактору, в связи с которым Федора Валько подвергли пыткам. «Основание прекращения неизвестны. Валько был два раза допрошен в качестве свидетеля, на этом все. Обвинение ему не предъявляли», - добавил представитель КПП*. 

Федору Валько так и не присвоили инвалидность - чиновники сочли, что для этого нет оснований, сообщила его супруга Юлия Щеголева «Кавказскому узлу». «Заявление о компенсации вреда мы не подавали во многом потому. что сейчас на это просто нет моральных сил», - отметила она.

Подсудимые, как и ранее, не предпринимали попыток примириться с Валько или предложить ему добровольную компенсацию ущерба. По словам Щеголевой, ее мужу удалось найти работу. «Он работает, у нас же семья, двое детей», - подчеркнула женщина.

По статье о превышении должностных полномочий с применением пыток (часть 4 статьи 286 УК России) обвиняемым грозит от четырех до двенадцати лет лишения свободы.

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"Команда против пыток" внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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