RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:52, 17 октября 2024

Обвиняемые в избиении Федора Валько освобождены из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба силовика, обвиняемые в избиении жителя Кубани, отпущены на свободу, при этом потерпевший Федор Валько не стал подавать иск с требованием компенсации. 

Как информировал "Кавказский узел", в октябре на Кубани было передано в суд дело полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко. Силовики обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже.

Сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

Силовики, обвиняемые в избиении Федора Валько, не пытались ни примириться с ним, ни предложить какую-либо финансовую помощь, но при этом сам Валько не стал подавать к ним иск с требованием компенсации, сообщила "Кавказскому узлу" супруга потерпевшего Юлия Щеголева. 

По словам Щеголевой, ее супруг уже прошел курс реабилитации, и дальнейшее лечение ему не требуется. "Состояние его здоровья можно охарактеризовать как относительно нормальное, если не учитывать то, что ему теперь до конца жизни запрещено поднимать тяжести", - пояснила она.

Представитель "Команды против пыток"*, которая следит за делом Валько, сообщил "Кавказскому узлу", что оба обвиняемых на свободе, а дело о фальсификации протокола, возбужденное ранее против одного из них, участкового Евгения Самонова, закрыто. 

"Защита Самонова обжаловала постановление о возбуждении дела, и суд признал это постановление незаконным, так что расследование не ведется", - отметили в КПП*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Команда против пыток" внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:54, 17 октября 2024
Дошло до суда дело верующей из Карачаево-Черкесии
00:57, 17 октября 2024
75 жильцов дома в Нальчике эвакуированы из-за пожара
23:58, 16 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
15:00, 16 октября 2024
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
14:00, 16 октября 2024
ЕСПЧ признал нарушение прав полковника полиции Гаджиева
13:19, 16 октября 2024
3
 Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам
Все события дня
Новости
17 октября 2024, 04:53
Политологи поспорили о мотивах отмены российских виз для граждан Грузии
17 октября 2024, 03:54
Дошло до суда дело верующей из Карачаево-Черкесии
17 октября 2024, 02:55
Власти Ростовской области анонсировали выплаты пострадавшим от пожара в Пролетарске
17 октября 2024, 01:56
Беженцы из Карабаха призвали прокурора МУС начать расследование в регионе
17 октября 2024, 00:57
75 жильцов дома в Нальчике эвакуированы из-за пожара
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мухаммад Тамасханов. Фото: https://fortanga.org/2024/10/u-imama-mecheti-muhammada-tamashanova-prohodit-obysk/
16 октября 2024, 18:28
Силовики отпустили ингушского имама после обыска

Международная конференция на тему "Климатические изменения и справедливый переход: Роль и деятельность профсоюзов". Фото: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3949753.html
16 октября 2024, 17:44
Армянские активисты призвали отменить климатическую конференцию в Баку

Тихорецкий район. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
16 октября 2024, 15:41
Власти отчитались о выплатах жителям поврежденных домов в Тихорецком районе

Рамзан Кадыров (слева) и Дмитрий Песков. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
16 октября 2024, 13:19
Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам

Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Показать больше