Обвиняемые в избиении Федора Валько освобождены из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба силовика, обвиняемые в избиении жителя Кубани, отпущены на свободу, при этом потерпевший Федор Валько не стал подавать иск с требованием компенсации.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре на Кубани было передано в суд дело полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко. Силовики обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже.

Сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

Силовики, обвиняемые в избиении Федора Валько, не пытались ни примириться с ним, ни предложить какую-либо финансовую помощь, но при этом сам Валько не стал подавать к ним иск с требованием компенсации, сообщила "Кавказскому узлу" супруга потерпевшего Юлия Щеголева.

По словам Щеголевой, ее супруг уже прошел курс реабилитации, и дальнейшее лечение ему не требуется. "Состояние его здоровья можно охарактеризовать как относительно нормальное, если не учитывать то, что ему теперь до конца жизни запрещено поднимать тяжести", - пояснила она.

Представитель "Команды против пыток"*, которая следит за делом Валько, сообщил "Кавказскому узлу", что оба обвиняемых на свободе, а дело о фальсификации протокола, возбужденное ранее против одного из них, участкового Евгения Самонова, закрыто.

"Защита Самонова обжаловала постановление о возбуждении дела, и суд признал это постановление незаконным, так что расследование не ведется", - отметили в КПП*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Команда против пыток" внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.