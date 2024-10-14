RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:07, 14 октября 2024

Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд

Федор Валько. Фото: Команда против пыток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура на Кубани утвердила обвинительное заключение в отношении полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко, и направила их дело в суд. Оба обвинены в избиении, в том числе металлическим стулом, жителя хутора Прикубанский Федора Валько, чтобы он признался в краже

Как информировал "Кавказский узел", сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. Силовики его избили и обвинили в неповиновении их требованиям, двое из них арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков.

Прокуратура Красноармейского района Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции – участкового Евгения Самонова и оперуполномоченного Ивана Таценко и направила дело в отношении них в суд, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

По версии следствия, силовики били Федора Валько, чтобы добиться от него признания в краже, они нанесли по его телу не менее десяти ударов руками, ногами и металлическим стулом. Врачи диагностировали на теле Валько многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Экспертиза квалифицировала травмы как вред здоровью средней тяжести. Самонов и Таценко обвинены по части 4 статьи 286 УК РФ "Превышение полномочий с применением пыток", им грозит до 12 лет заключения, сказано в сообщении.

Силовики своей вины не признают, они утверждают, что Валько попытался сбежать и из-за этого те его сбили с ног, что далее он ударился спиной о землю и переворачивался с бока на бок, катаясь по асфальту, пояснили правозащитники.

Напомним, ранее Федор Валько рассказал, что избившие его полицейские не сделали никаких попыток примириться или как-то загладить свою вину. "Они вообще считают себя невиновными", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Команда против пыток" внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Джамбулат Гасанов в одиночном пикете. Махачкала, 14 октября 2024 г. Фото Телеграм канал "Черновик"
14 октября 2024, 13:39
Пикет в защиту Гаджиева проходит в Махачкале
14 октября 2024, 12:09
Баптист оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство
Никита Журавель. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/158858/
14 октября 2024, 11:13
Юристы прокомментировали новые обвинения против Журавеля
Шахтеры и жители Чиатуры во время акции протеста. Июль 2023 г. Фото: https://sova.news/2023/06/19/chiaturskie-shahtery-protestuyut-pered-zdaniem-parlamenta-v-tbilisi/
14 октября 2024, 10:17
Жители Шукрути прекратили акцию протеста против работы шахт
Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: пресс-служба Совета Федерации. Фото: Телеграм-канал kadyrov_95
14 октября 2024, 09:23
Муфтияты дистанцировались от конфликта Кадырова с Керимовым
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Участники траурного митинга в Нальчике. 13 октября 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/5535
13 октября 2024, 19:17
Жители Нальчика почтили память жертв нападения боевиков на город

Сотрудники МЧС в зоне затопления в Гаджигабульском районе. Кадр видео МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-d0187674
13 октября 2024, 14:58
11 человек эвакуированы из зоны подтопления в Азербайджане

Тушение пожара на месте взрыва на АЗС в Грозном. Кадр видео МЧС https://t.me/mchs_official/23301
12 октября 2024, 18:03
Девять человек стали жертвами взрыва на заправке в Грозном

Момент нападения. Кадр видео из телеграм-канала "Ингтерпол" https://t.me/ingterpol_news/1664
12 октября 2024, 14:00
Обнародовано видео нападения на силовиков в Ингушетии

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше