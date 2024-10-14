Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд

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Прокуратура на Кубани утвердила обвинительное заключение в отношении полицейских Евгения Самонова и Ивана Таценко, и направила их дело в суд. Оба обвинены в избиении, в том числе металлическим стулом, жителя хутора Прикубанский Федора Валько, чтобы он признался в краже

Как информировал "Кавказский узел", сторож из хутора Прикубанский Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. Силовики его избили и обвинили в неповиновении их требованиям, двое из них арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков.

Прокуратура Красноармейского района Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции – участкового Евгения Самонова и оперуполномоченного Ивана Таценко и направила дело в отношении них в суд, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

По версии следствия, силовики били Федора Валько, чтобы добиться от него признания в краже, они нанесли по его телу не менее десяти ударов руками, ногами и металлическим стулом. Врачи диагностировали на теле Валько многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Экспертиза квалифицировала травмы как вред здоровью средней тяжести. Самонов и Таценко обвинены по части 4 статьи 286 УК РФ "Превышение полномочий с применением пыток", им грозит до 12 лет заключения, сказано в сообщении.

Силовики своей вины не признают, они утверждают, что Валько попытался сбежать и из-за этого те его сбили с ног, что далее он ударился спиной о землю и переворачивался с бока на бок, катаясь по асфальту, пояснили правозащитники.

Напомним, ранее Федор Валько рассказал, что избившие его полицейские не сделали никаких попыток примириться или как-то загладить свою вину. "Они вообще считают себя невиновными", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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