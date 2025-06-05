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16:41, 5 июня 2025

Правозащитники сочли неверной трактовкой закона приговор по делу Валько

Федор Валько. Фото: "Команда против пыток"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Кубани объяснил мягкий приговор по делу об избиении Федора Валько тем, что у подсудимых не было "желания причинить особые страдания потерпевшему", правозащитники сочли трактовку суда ошибочной. Осужденные силовики обжаловали приговор, Валько будет добиваться признания их действий пытками.

Как писал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценко были обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже. Участковый Евгений Самонов получил четыре года, а оперуполномоченный Иван Таценко - три с половиной года лишения свободы по обвинению в нанесении травм Федору Валько, от которого они требовали признания в краже. Обоим назначен также двухлетний запрет на работу полиции. Силовики утверждали, что нанесли Валько травмы неумышленно. Они отказались признать свою вину. Представитель прокуратуры запрашивал для них по семь лет колонии.

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

Лишь оглашения приговора юристы узнали, что суд квалифицировал действия полицейских по более мягкой части статьи о превышении должностных полномочий, исключив из окончательного решения пункт про пытки, сообщила сегодня Команда против пыток*.

"От обычного насилия пытка отличается значительной продолжительностью и желанием виновного причинить сильную боль и физические страдания потерпевшему. Пытка представляет собой глумление, бесчеловечное поведение виновных. Суд не установил у подсудимых желания причинить особые физические и нравственные страдания потерпевшему",  - приводится в сообщении цитата из приговора суда.

В частности суд указал в качестве аргумента в пользу более мягкого приговора, что после избиения полицейские сняли с Федора Валько наручники и предложили ему умыться. 

Валько будет обжаловать приговор суда и добиваться, чтобы полицейских осудили по статье о превышении должностных полномочий с использованием пытки, сообщили правозащитники.

«Судьи, пытаясь провести разграничение между «насилием» (часть 3 статьи 286 УК РФ) и «пыткой» (части 4 и 5 той же статьи), фактически опираются на субъективные представления. В их восприятии пытка — это нечто выходящее за рамки «обычного» насилия и вызывающее страх. Однако подобный подход ближе к бытовому восприятию, чем к юридической логике. Между тем, подавляющее большинство действий, за которые сегодня судят сотрудников силовых структур в России — если руководствоваться международными правовыми нормами, — должны квалифицироваться как пытки», — прокомментировал руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец.

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Автор: "Кавказский узел"

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