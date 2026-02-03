Профессор Савва* осужден за неисполнение обязанностей иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре признал виновным в неисполнении обязанностей иноагента Михаила Савву*, который 11 лет назад уехал из России.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего профессора Кубанского госуниверситета Михаила Савву, который уехал из России в 2015 году и проживает на Украине.

Ведомство заявило, что Михаил Савва "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Также профессору поставлено в вину то, что он выступал против военной операции на Украине и является членом экспертного совета украинской организации.

Советский райсуд Краснодара признал Михаила Савву виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и заочно приговорил его к 3,5 года колонии, сообщает сегодня со ссылкой на источник в суде правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Также Савве назначен штраф в 70 тысяч рублей. Приговор вынесен с учетом наказания по предыдущему делу политолога, сообщили правозащитники.

"Судья рассмотрел дело по "иноагентской" статье за одно заседание. Обычно их рассматривают мировые судьи. В случае апелляции приговор могут отменить из-за неверной подсудности", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте райсуда, Савва признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"; предусматривает до двух лет лишения свободы).

Дело поступило в суд 30 декабря 2025 года, и на первом же заседании 21 января судья Олег Ганченко вынес обвинительный приговор. Подробности приговора, по состоянию на 15.50 мск 3 февраля, в карточке дела не опубликованы.

Напомним, в 2014 году суд приговорил Михаила Савву к условному сроку, признав его виновным в хищении гранта, выделенного администрацией Кубани, и в получении платы за фиктивное проведение занятий в вузе. Профессор не признал вину. Позднее суд заменил условное наказание на три года колонии-поселения за нарушение режима отбывания наказания, а в апреле 2015 года стало известно о возбуждении в отношении Саввы дела о мошенничестве.

Ряд правозащитников выступили против уголовного преследования Саввы, указав, что профессор был задержан после того как подверг критике действия силовиков, проводивших проверки НКО в регионах юга России.

В феврале 2015 года Савва сообщил, что выехал за границу, поскольку опасается уголовного преследования. В октябре 2016 года стало известно, что Украина и США предоставили ему статус беженца.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.