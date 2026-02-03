×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:01, 3 февраля 2026

Профессор Савва* осужден за неисполнение обязанностей иноагента

Михаил Савва. Фото: Игнат Козлов / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре признал виновным в неисполнении обязанностей иноагента Михаила Савву*, который 11 лет назад уехал из России.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего профессора Кубанского госуниверситета Михаила Савву, который уехал из России в 2015 году и проживает на Украине.

Ведомство заявило, что Михаил Савва "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Также профессору поставлено в вину то, что он выступал против военной операции на Украине и является членом экспертного совета украинской организации.

Советский райсуд Краснодара признал Михаила Савву виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и заочно приговорил его к 3,5 года колонии, сообщает сегодня со ссылкой на источник в суде правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Также Савве назначен штраф в 70 тысяч рублей. Приговор вынесен с учетом наказания по предыдущему делу политолога, сообщили правозащитники.

"Судья рассмотрел дело по "иноагентской" статье за одно заседание. Обычно их рассматривают мировые судьи. В случае апелляции приговор могут отменить из-за неверной подсудности", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте райсуда, Савва признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"; предусматривает до двух лет лишения свободы).

Дело поступило в суд 30 декабря 2025 года, и на первом же заседании 21 января судья Олег Ганченко вынес обвинительный приговор. Подробности приговора, по состоянию на 15.50 мск 3 февраля, в карточке дела не опубликованы.

Напомним, в 2014 году суд приговорил Михаила Савву к условному сроку, признав его виновным в хищении гранта, выделенного администрацией Кубани, и в получении платы за фиктивное проведение занятий в вузе. Профессор не признал вину. Позднее суд заменил условное наказание на три года колонии-поселения за нарушение режима отбывания наказания, а в апреле 2015 года стало известно о возбуждении в отношении Саввы дела о мошенничестве.

Ряд правозащитников выступили против уголовного преследования Саввы, указав, что профессор был задержан после того как подверг критике действия силовиков, проводивших проверки НКО в регионах юга России.

В феврале 2015 года Савва сообщил, что выехал за границу, поскольку опасается уголовного преследования. В октябре 2016 года стало известно, что Украина и США предоставили ему статус беженца.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
23:15, 2 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Максим Бондаренко. Фото: Telegram/Максим Бондаренко
14:04, 3 февраля 2026
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко
06:53, 3 февраля 2026
Смягчен приговор Сафарбию Напсо
05:57, 3 февраля 2026
Многодетная семья из Туапсе подала иск из-за отказа обеспечить дочь детским питанием
Артемий Останин. Фото: ГСУ СК России по г. Москве
17:57, 2 февраля 2026
Артемий Останин назвал бесчеловечным запрошенный прокурором срок
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:37, 2 февраля 2026
Дело об избиении жителем Кубани своих детей дошло до суда
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Фото: Telegram/Максим Бондаренко
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше