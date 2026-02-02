Дело об избиении жителем Кубани своих детей дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Отрадненского района Краснодарского края обвиняется в систематическом насилии и лишении детей обучения.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей возмутились условным сроком жительнице Ингушетии Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

Житель Кубани, который бил своих детей металлической палкой, электрошокером и ставил их на горох, предстанет перед судом, цитирует РИА "Новости" сообщение управление Следкома по Краснодарскому краю.

"Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании десятилетней дочери и восьмилетнего сына (пункты "а", "в" части 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК, дети изъяты из семьи и находятся под опекой. "В ходе следствия обвиняемый признал вину", - отметили в ведомстве.

Дети жили с отцом, их мать умерла от COVID-19. Чтобы скрыть от окружающих следы побоев, он не пускал детей в школу, отмечает интернет-портал "Кубань 24".

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям на Северном Кавказе связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Напомним, что в августе 2025 года следствие отчиталось о передаче в прокуратуру дела о жестоком обращении мачехи с падчерицей. По версии следствия, жительница Махачкалы избивала ребенка из личной неприязни.