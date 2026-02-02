Дело об избиении жителем Кубани своих детей дошло до суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Житель Отрадненского района Краснодарского края обвиняется в систематическом насилии и лишении детей обучения.
Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей возмутились условным сроком жительнице Ингушетии Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.
Житель Кубани, который бил своих детей металлической палкой, электрошокером и ставил их на горох, предстанет перед судом, цитирует РИА "Новости" сообщение управление Следкома по Краснодарскому краю.
"Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании десятилетней дочери и восьмилетнего сына (пункты "а", "в" части 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК, дети изъяты из семьи и находятся под опекой. "В ходе следствия обвиняемый признал вину", - отметили в ведомстве.
Дети жили с отцом, их мать умерла от COVID-19. Чтобы скрыть от окружающих следы побоев, он не пускал детей в школу, отмечает интернет-портал "Кубань 24".
Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям на Северном Кавказе связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.
Напомним, что в августе 2025 года следствие отчиталось о передаче в прокуратуру дела о жестоком обращении мачехи с падчерицей. По версии следствия, жительница Махачкалы избивала ребенка из личной неприязни.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.