Завершено расследование дела об истязании ребенка в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие отчиталось о передаче в прокуратуру дела о жестоком обращении мачехи с падчерицей. По версии следствия, женщина избивала ребенка из личной неприязни.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские следователи возбудили дело после сообщений о жестоком обращении со стороны мачехи по отношению к детям, проживающим в посёлке Новый Кяхулай Махачкалы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Махачкалы, обвиняемой в истязании малолетнего ребенка, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязании малолетнего ребенка ( часть 2 статьи 117 УК РФ).

По версии следствия, в период с января по 20 июля 2025 года обвиняемая, находясь по месту жительства в одном из домов по улице Кавказская поселка Новый Кяхулай города Махачкалы, из личной неприязни к малолетней падчерице, систематически наносила ей побои руками по различным частям тела. В результате потерпевшей были причинены кровоподтеки и ссадины, не повлекшие причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.

"Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома.

Напомним, телеграм-канал «Тут Дагестан» разместил видеоролик, где зафиксированы множественные следы побоев на лице, руках, ногах ребенка. В аудиоролике содержится рассказ мальчика, который, который рассказал, что дети систематически подвергались истязаниям, а младшую девочку мачеха избила скакалкой. Помимо этого, ребёнка морили голодом. Все это проходило в отсутствие отца детей.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.