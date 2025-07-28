Жительница Дагестана подозревается в избиении трех приемных детей
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Дагестанские следователи возбудили дело после сообщений о жестоком обращении со стороны мачехи по отношению к детям, проживающим в посёлке Новый Кяхулай Махачкалы.
Как писал "Кавказский узел", в мае прокуратура передала в городской суд Каспийска дело против местной жительницы об избиении трехлетней дочки, в результате которого девочка умерла.
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Дагестана, которая подозревается в истязании несовершеннолетних детей своего мужа. "27 июля в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в поселке Новый Кяхулай города Махачкалы мачеха систематически подвергала жестокому насилию троих детей мужа", - говорится в сообщении в телеграм-канале следственного управления Следкома по республике.
Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье117 УК (истязание), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.
Поводом для проверки следствия стали публикации социальных сетях. в которой говорилось, что в махачкалинском посёлке Новый Кяхулай, мачеха систематически избивает трёх детей супруга от предыдущего брака.
В частности, телеграм-канал «Тут Дагестан» разместил видеоролик, где зафиксированы множественные следы побоев на лице, руках, ногах ребенка. В аудиоролике содержится рассказ мальчика, который, который рассказал, что дети систематически подвергались истязаниям, а младшую девочку мачеха избила скакалкой. Помимо этого, ребёнка морили голодом. Все это проходило в отсутствие отца детей. К 15.40 мск публикация набрала более 37 тысяч просмотров.
Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.
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