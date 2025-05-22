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21:35, 22 мая 2025

Отсутствие должной реакции на избиение девушки в Хасавюрте возмутило правозащитников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отсутствие уголовного дела по факту избиения отцом 16-летней девушки в Хасавюрте стало недоработкой ответственных служб и правоохранительных органов, такое безразличие создает почву для новых случаев насилия над детьми со стороны родственников.

"Кавказский узел" писал, что состояние здоровья избитой отцом 16-летней девушки из Хасавюрта улучшается, но ситуация с расследованием инцидента и возбуждением по нему дела практически не продвигается. Девочку избил ее отец за встречу с ее мамой - мужчина отобрал двух дочерей у бывшей жены еще в 2021 году и запрещал им видеться с матерью. Правозащитники следят за судьбой семьи более двух лет. Движение "Кавказ без матери", сообщившее об избиении девушки, столкнулось с угрозами.

Уголовное дело по факту избиения отцом 16-летной девушки в дагестанском Хасавюрте все еще не возбуждено, сообщила "Кавказскому узлу" координатор проекта «Кавказ без матери».

Надежды на то, что виновные будут наказаны, почти нет

«Уголовного дела нет. Полиция ещё должна вести разбирательство. Но, учитывая, что девочка под влиянием и постоянным контролем тех родственников, кто был с ней рядом во время происшествия, надежды на то, что виновные будут наказаны, почти нет», - сказала координатор проекта «Кавказ без матери».

Что касается состояния здоровья девушки, то есть небольшие изменения к лучшему. «Она больше не в реанимации, ее перевели в палату. Состояние здоровья немного улучшилось», - сообщила она.  

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова обеспокоена «вялой» реакцией силовиков на инцидент. «По идее, уголовное дело должно было быть. Но, обратите внимание, нет никакой реакции ни от кого. Уполномоченный молчит. Полиция молчит. В дагестанских группах в целом ноль информации», - сказала она «Кавказскому узлу».

Быстрая реакция очень важна. Тем более в таком деле

В таких ситуациях, как эта, правоохранительные органы должны реагировать  немедленно, а начальным результатом должно быть уголовное дело, указала Сиражудинова. "Быстрая реакция очень важна. Тем более в таком деле. И в такой ситуации. Трагические случаи, связанные с насилием над детьми, регулярно обсуждаются в местных новостях и в соцсетях. Но не это дело. Что странно очень. К делам о насилии над детьми нужно особое внимание. Дети самые уязвимые, зависят от взрослых. Нам нужно, чтобы дети были защищены. И любые посягательства на их жизнь и здоровье чтобы пресекались. Превентивной мерой как раз и выступает ответственность. Только сложно привлечь к ответственности нарушителей. По громким делам мы наблюдаем безразличие", - отметила она.

"Такое чувство, что многие службы по защите детей далеки от выполнения своих функций", констатирует Сиражудинова. «Если есть подозрение, что над ребенком есть насилие, то, нужно сразу же привлекать опеку, есть специальные центры, где с детьми должны работать психологи. Хотя бы месяц. Потому что жертва не всегда может сразу раскрыться, может не осознавать опасности. Пока что, мы не видим действий. Женщины и дети остаются уязвимыми», - сказала Сиражудинова.

Расследовать надо было сразу, когда были свежие следы побоев

Правоохранительные органы проявили большую медлительность в расследовании избиения девушки, уверена Лидия Михальченко, автор проекта «Кавказ без матери».

«Расследовать надо было сразу, когда были свежие следы побоев, повреждений, токсины от таблеток, порезы рук.  Нам несколько разных людей, не зависящих друг от друга, сообщили, что отец многократно бил ее. Далее несколько людей стали писать нам и объяснять, что произошло на самом деле, причем их версии отличались: один говорил, что у нее был приступ эпилепсии, второй – что ее никто не бил, третий рассказывал, что в нее вселился джин. Было понятно, что их цель – отмазать насильника. Но мы сумели найти свидетеля, который подтвердил, что девочку бил ее отец. Этого свидетеля мы постарались соединить со следствием. Честно говоря, не знаем, что случилось дальше, но мы со своей стороны сделали все, чтобы шло разбирательство», - сказала она «Кавказскому узлу».

У правозащитников складывается ощущение, что никто и не будет заниматься возбуждением уголовного дела. «Если она живет в любящей семье, и девочке приходиться резать руки ножом, причем обе руки, и одновременно пить таблетки, то возникает вопрос, где были члены семьи, которые ее так сильно любят? То есть ей не к кому было обратиться, поделиться своей проблемой, что пришлось резать руки? Одним словом, однозначно есть что расследовать. Но складывается ощущение, что по доброй дагестанской традиции кумовства и коррупции, никто и не будет этим заниматься", - сказала Михальченко.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также считает, что в таких ситуациях должна быть быстрая реакция силовиков.

Если будет общественный резонанс, они не смогут дело замять

«Должна быть мгновенная реакция на избиение ребенка, тем более, что в результате применения насилия девушка попала в реанимацию, значит побои были серьезными. Уже прошло после избиения около месяца. И до сих пор нет уголовного дела. Это на самом деле может говорить о том, что там не очень заинтересованы в возбуждении дела», - сказала она «Кавказскому узлу».

Правозащитница советует обращаться к уполномоченному при президенте России по правам ребёнка. «Обратиться с просьбой выяснить, почему до сих пор нет дела. Также можно к дагестанскому омбудсмену по правам детей обратиться, чтобы она тоже занималась этой проблемой. Если будет общественный резонанс, они не смогут дело замять», - отметила она.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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