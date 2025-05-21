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07:05, 21 мая 2025

Ситуация с возбуждением уголовного дела после избиения девушки в Хасавюрте остается неопределенной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья избитой отцом 16-летней девушки из Хасавюрта улучшается, тем временем ситуация с возбужденным в связи с этим инцидентом делом остается неопределенной. Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова утверждает, что ведется доследственная проверка.

"Кавказский узел" писал, что движение "Кавказ без матери", сообщившее об избиении 16-летней девушки отцом в Хасавюрте, столкнулось с угрозами и требованиями извинений. В комментариях и личных сообщениях люди, представляющиеся членами и знакомыми семьи, требуют удалить пост. 23 апреля стало известно, что девушка все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, а полиция не сообщает о результатах проверки по заявлению о преступлении.

Девочку избил ее отец за встречу с ее мамой - мужчина отобрал двух дочерей у бывшей жены еще в 2021 году и запрещал им видеться с матерью. Правозащитники отметили, что следят за судьбой семьи более двух лет.

16-летней девушке, которая попала в больницу Хасавюрта после побоев, становится лучше, сообщила 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" координатор организации "Кавказ без матери".

По ее словам, вызывает тревогу неопределенная ситуация с возбуждением уголовного дела по факту нанесения побоев и применения домашнего насилия. «По уголовному делу непонятно пока. По идее должно быть расследование. Ребенок в синяках (это видно по фото явно) попал в реанимацию. И, если не будет расследования, то, я не знаю, что сказать о Дагестане. При том, что столько преступлений, связанных с детьми, только в этом году там произошло, и о них писали. Об этом случае молчат. Почему? Странно очень. Ни реакции уполномоченной по правам ребенка, ни комментариев полиции», - отметила координатор.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в республике Дагестан Марина Ежова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что, по ее данным, конфликтные отношения между отцом и матерью довели ребенка до нервного срыва. «Факты побоев устанавливаются, тяжёлое состояние связано с сильной интоксикацией, происхождение которой также устанавливается. Ребёнку оказана вся возможная помощь, в том числе работает психолог», - заявила она.

Ежова также отметила, что по инциденту с девушкой проводится доследственная проверка.

"Кавказский узел" также сообщал о другом резонансном случае насилия над ребенком: 21 апреля стало известно, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице. Случаи насилия над детьми на Северном Кавказе стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако количество таких случаев не сокращается, поскольку в обществе широко нормализованы жестокость и избиение детей "в воспитательных целях", указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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