RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:38, 24 апреля 2025

Состояние жертвы семейного насилия в Хасавюрте остается тяжелым

Пациентка реанимации. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избитая отцом 16-летняя девушка из Хасавюрта остается в реанимации, при этом родственников со стороны отца пускают к ней в больнице, а полиция не сообщает о результатах проверки по заявлению о преступлении. 

"Кавказский узел" писал, что движение "Кавказ без матери", сообщившее об избиении 16-летней девушки отцом в Хасавюрте, столкнулось с угрозами и требованиями извинений. В комментариях и личных сообщениях люди, представляющиеся членами и знакомыми семьи, требуют удалить пост.

Девочку избил ее отец за встречу с ее мамой - мужчина отобрал двух дочерей у бывшей жены еще в 2021 году и запрещал им видеться с матерью. Правозащитники отметили, что следят за судьбой семьи более двух лет.

Пострадавшая девушка все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила «Кавказскому узлу» координатор движения «Кавказ без матери» по Дагестану. «У нее показатели, требующие подключения различных аппаратов, иначе она просто не справляется. Представьте, до чего довели обычного активного ребенка», - сказала она. 

О состоянии подростка правозащитники узнают от источника в больнице. По его данным, к девушке допускают родственников со стороны отца, которые присутствовали при ее избиениях. 

«Мы получили информацию из нескольких источников, благодаря неравнодушным заявительницам. Их слова были подкреплены доказательствами, нам прислали фотографии, на которых видны синяки. Беда с ребенком произошла в доме отца и при его родителях. Ее мама писала нам задолго до этого, еще в 2023 году, - она просила помощь, испытывала сильные страдания из-за разлуки с детьми, из-за того, что их против нее настраивают и запрещают видеться», - отметила она. 

По данным координатора движения, информацию об избиении подростка передали в полицию. «Пока есть информация, что дело рассматривается», - сказала она.

Представители движения, несмотря на множество писем с угрозами, не удаляли публикацию поскольку «угроза детям - общественно важная информация», добавила координатор. «Требование удалить пост само по себе характерно: девочка в реанимации, а у тех, кто ее до этого довел, одна забота - писать нам угрозы и оправдывать насилие. При этом сторона отца пыталась изменить версию событий, чтобы оправдать отца и очернить мать, как будто это дает право нарушать права ребенка», - подчеркнула она.

"Кавказский узел" также сообщал о другом резонансном случае насилия над ребенком: 21 апреля стало известно, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице. Случаи насилия над детьми на Северном Кавказе стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако количество таких случаев не сокращается, поскольку в обществе широко нормализованы жестокость и избиение детей "в воспитательных целях", указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы. 

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
1
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
12:00, 23 апреля 2025
Боец из Володарского района убит в военной операции
Все события дня
Новости
Ребенок. Фото: pixabay.com
01:42, 24 апреля 2025
Смерть девочки в Каспийске привлекла внимание к проблеме насилия над детьми
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Полицейский автомобиль. Фото Елены Синеок, Юга.ру
01:57, 17 апреля 2025
Трое полицейских осуждены в Дагестане по делу о вымогательстве
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали
01:25, 15 апреля 2025
За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека
Праздничный стол, приготовленный для пасхального седера. Фото: https://ru.wikipedia.org/ User:RadRafe~commonswiki
00:35, 15 апреля 2025
Иудеи Дагестана отметили Песах
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Устранение аварии. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
23 апреля 2025, 10:02
Авария на водопроводе парализовала работу школ и детсадов в Таганроге

Линия электропередачи. Фото: https://www.riadagestan.ru/upload/iblock/bde/yr0u2i3tc9xqrdu3kyw81ye08palvfxq.jpg
23 апреля 2025, 08:59
24 населенных пункта в Дагестане остаются без электричества

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше