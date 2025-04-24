Состояние жертвы семейного насилия в Хасавюрте остается тяжелым

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Избитая отцом 16-летняя девушка из Хасавюрта остается в реанимации, при этом родственников со стороны отца пускают к ней в больнице, а полиция не сообщает о результатах проверки по заявлению о преступлении.

"Кавказский узел" писал, что движение "Кавказ без матери", сообщившее об избиении 16-летней девушки отцом в Хасавюрте, столкнулось с угрозами и требованиями извинений. В комментариях и личных сообщениях люди, представляющиеся членами и знакомыми семьи, требуют удалить пост.

Девочку избил ее отец за встречу с ее мамой - мужчина отобрал двух дочерей у бывшей жены еще в 2021 году и запрещал им видеться с матерью. Правозащитники отметили, что следят за судьбой семьи более двух лет.

Пострадавшая девушка все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила «Кавказскому узлу» координатор движения «Кавказ без матери» по Дагестану. «У нее показатели, требующие подключения различных аппаратов, иначе она просто не справляется. Представьте, до чего довели обычного активного ребенка», - сказала она.

О состоянии подростка правозащитники узнают от источника в больнице. По его данным, к девушке допускают родственников со стороны отца, которые присутствовали при ее избиениях.

«Мы получили информацию из нескольких источников, благодаря неравнодушным заявительницам. Их слова были подкреплены доказательствами, нам прислали фотографии, на которых видны синяки. Беда с ребенком произошла в доме отца и при его родителях. Ее мама писала нам задолго до этого, еще в 2023 году, - она просила помощь, испытывала сильные страдания из-за разлуки с детьми, из-за того, что их против нее настраивают и запрещают видеться», - отметила она.

По данным координатора движения, информацию об избиении подростка передали в полицию. «Пока есть информация, что дело рассматривается», - сказала она.

Представители движения, несмотря на множество писем с угрозами, не удаляли публикацию поскольку «угроза детям - общественно важная информация», добавила координатор. «Требование удалить пост само по себе характерно: девочка в реанимации, а у тех, кто ее до этого довел, одна забота - писать нам угрозы и оправдывать насилие. При этом сторона отца пыталась изменить версию событий, чтобы оправдать отца и очернить мать, как будто это дает право нарушать права ребенка», - подчеркнула она.

"Кавказский узел" также сообщал о другом резонансном случае насилия над ребенком: 21 апреля стало известно, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице. Случаи насилия над детьми на Северном Кавказе стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако количество таких случаев не сокращается, поскольку в обществе широко нормализованы жестокость и избиение детей "в воспитательных целях", указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

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