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12:04, 22 апреля 2025

Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение "Кавказ без матери", сообщившее об избиении 16-летней девушки отцом, столкнулись с угрозами и требованиями извинений. В комментариях и личных сообщениях люди, представляющиеся членами и знакомыми семьи, требуют удалить пост.

16-летняя девушка  из Хасавюрта  получила множественные травмы после избиения отцом и сейчас находится в реанимации махачкалинской больницы, у девушки повреждена селезенка, сообщило движение "Кавказ без матери" со ссылкой на знакомый с ситуаций источник. 

Как говорится в публикации, девочку избил ее отец за встречу с ее мамой - мужчина отобрал двух дочерей у бывшей жены еще в 2021 году и препятствовал связи матери и детей, запрещал им видеться, дети боялись даже подойти к ней из-за угроз отца.  Правозащитники отметили, что следят за судьбой семьи более двух лет.

Сегодня движение "Кавказ без матери" опубликовало скриншоты угроз со стороны семьи и, как утверждается. соседей и знакомых семьи. "После публикации мы получили множество угроз в комментариях и личных сообщениях", - говорится в публикации.

В одном из комментариев, оставленных под публикацией в Instagram* от имени семьи девочки, утверждается, что у нее произошел приступ, при оказании помощи она получила гематомы. "Во вторник 15 апреля 2025 года, находясь дома с дедушкой и отцом <она> почувствовала себя плохо и пожаловалась на тошноту, была вызвана бригада скорой помощи, до приезда медиков состояние девочки стало ухудшаться и она начала глотать язык и задыхаться, взрослые пытаясь предотвратить это вытаскивали ей язык, из за чего и появились гематомы на щеках. Далее девочку привезли в реанимацию, куда так же были вызваны сотрудники Полиции и органов опеки для выяснения причин и опроса всей семьи. В четверг 17 апреля 2025 года <она> была доставлена на вертолете в больницу Махачкалы", - говорится в сообщении. Его авторы угрожают подать на правозащитников заявление о клевете.

Угрозы, поступившие правозащитникам. Скриншот фото из Telegram-канала "Кавказ без матери" от 22.04.25, https://t.me/heda_media/1312В одном из скриншотов, приложенных к сегодняшней публикации в Telegram-канале движения,  от правозащитников требуют извинений. "Мы заставим вас извиниться", - говорится в сообщении. "Потом вы пожалеете, что такое выкладываете без доказательств", - написал тот же автор

В других сообщениях от правозащитников требуют удалить пост, также угрожая подать заявление о клевете.

"Мы знаем об этой истории намного больше, чем сообщили. На месте находится наш источник. Следствие работает и мы ждём его результатов", - написали правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что патриархальное общество снисходительно относится к насилию и роль мужчин в этих ситуациях решающая, указала ранее правозащитница  Светлана Анохина.

21 апреля стало известно, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице.

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Автор: "Кавказский узел"

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