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20:31, 21 апреля 2025

Избитая матерью девочка умерла в Дагестане

Медицинский работник. Фото Влада Александрова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице, сообщил сегодня минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года суд приговорил к трем годам колонии жительницу Махачкалы, признав ее виновной в истязаниях девятилетней дочери супруга.

Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, которая впала в кому после избиения матерью, скончалась в больнице, сообщили и в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. «Девочка умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей", – цитирует источник в минздраве РИА «Новости».

В прокуратуре Дагестана заявили, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике Марины Ежовой, дети женщины переданы под опеку в другую семью, сообщает РИА «Дагестан».

"По данным следствия, 20 марта малолетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате действий своей матери. Женщина применила физическую силу к дочери, нанеся ей удары", - цитировал 21 марта сообщение следственного управления СКР по Дагестану «Интерфакс». 
По данным следствия, 20 марта ребенка госпитализировали. Девочка находилась в коме в крайне тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На голове избитой девочки были следы от ножа, сообщило движение "Марем". «Месяц малышка провела в коме в больнице, ее жизнь поддерживали аппараты. Девочку избила собственная мать - которая сейчас беременна пятым ребенком. О том, что именно мать избила ребенка, рассказали и другие ее дочери (их она тоже систематически била)», - говорилось в посте движения, опубликованном 20 апреля .

Против матери возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК России).

"Кавказский узел" писал, что резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, считают Либкан Базаева и Земфира Дзалаева. Патриархальное общество снисходительно относится к насилию и роль мужчин в этих ситуациях решающая, полагает Светлана Анохина.

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