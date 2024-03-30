Жительница Махачкалы приговорена к сроку в колонии за истязания падчерицы

30 марта 2024, 11:55

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Суд приговорил к трем годам колонии жительницу Махачкалы, признав ее виновной в истязаниях девятилетней дочери супруга.

Как писал "Кавказский узел", 40-летняя жительница Махачкалы подозревается в истязании девятилетней падчерицы, сообщили в июне 2023 года следователи.

По версии следствия, женщина с лета 2021 года систематически избивала дочь супруга. У девочки были диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Районный суд в Махачкале признал местную жительницу виновной в истязании девятилетней падчерицы (ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Суд, указав, что преступное деяние подсудимой объективно подтверждается совокупностью представленных доказательств, признал ее виновной в совершении преступления, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - привел 29 марта слова Мамаевой "Интерфакс".

Суд пришел к выводу, что подсудимая с лета 2021 года по 22 апреля 2023 года из-за личной неприязни систематически избивала девятилетнюю дочь супруга от прежнего брака. "После очередной экзекуции, девочка ранним утром совершила побег из дома к родной матери. Последняя, увидев состояние дочери, отвела ее к врачу. По результатам экспертизы у потерпевшей были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и ссадины", - сказала представитель суда.

При этом, по ее словам, женщина в суде признала себя виновной частично, отрицая, что побои наносила систематически, говорится в публикации.

Часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Северном Кавказе разлучение детей с матерью и конфликты в семьях зачастую приводят к насилию, при этом чаще всего насилие наблюдается со стороны не кровных членов семьи - мачехи или отчима, указала в декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова в своем докладе "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики".

В докладе были представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, изучение приговоров показало, что конфликты в семье и случаи, когда детей разлучают с матерью, "могут иметь самые трагические последствия". "Очень важно говорить о проблеме защиты детей, уделять внимание спорам между родителями, необходимо усовершенствовать механизмы защиты детей", - указала правозащитница.

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