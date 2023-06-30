Истязания девочки в семье махачкалинцев возмутили пользователей соцсети

30 июня 2023, 11:10

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Жительница Махачкалы подозревается в истязании девятилетней дочери супруга, сообщил Следственный комитет. Пользователи Instagram* призвали наказать и отца девочки, предположив, что он допустил избиения.

40-летняя жительница Махачкалы подозревается в истязании и причинении легкого вреда здоровью девятилетней падчерице, сообщило 29 июня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, женщина с лета 2021 года систематически "на почве личной неприязни причиняла физические и психические страдания" дочери супруга, в том числе била ее руками и "подручными предметами".

"По результатам экспертизы у малолетней обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и ссадины головы, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело расследуется по пункту «г» части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетнего) и части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, часть 1 статьи 115 УК РФ – до четырех месяцев ареста.

Сообщение о версии следствия опубликовано в Instagram*-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 383 тысячи пользователей. К 13.07 мск под публикацией размещено 329 комментариев.

Авторы многих комментариев в резких выражениях осудили поступок мачехи ребенка и пожелали ей сурового наказания. При этом большинство комментаторов высказали мнение, что отец девочки также ответственен за ее состояние.

"Отец виноват в первую очередь", - написала, в частности, sveta_0531. "В первую очередь надо наказывать отца, неужели он не замечал?" – заявила hadijat659.

"Можно подумать, отец девочки ничего не замечал, сперва на него надо завести дело, а потом на эту мачеху", - написала suvaibat05. "Если папа был бы мужчиной, мачеха бы не позволила себе такое", - высказала мнение gulmira329.

"А отец где? Где в это время бывают отцы, они не участвуют в жизни ребенка?" – задалась вопросом sulima__097. "Куда отец смотрел", - возмутилась khava.1984. "А муж куда смотрел, не понял по девочке хотя бы?" – удивилась babulhandra. "На отца нужно уголовное дело завести и посадить. Это его вина", - поделилась мнением d_makka_n.

"Муж что, слепой, что ли, не видит, что ли, что его ребёнка мучают", - написал tonirovka_omi. "Я виню отца… Как можно твоё дитя родное, которое уже обижено судьбою, разрешать так истязать? Ну как? Такие мужчины в моих глазах не мужчины", - заявил hk8078.

"Кавказский узел" писал также, что в Ингушетии 30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу. В отношении ее матери возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. 16 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что девочка умерла в больнице. Несколько тысяч человек со всей Ингушетии приехали в Малгобек на похороны умершей девочки.

Власти обязаны привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки и обеспечить безопасность других детей из семьи умершей девочки, заявила правозащитная группа "Марем".

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