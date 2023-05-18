18 мая 2023, 12:56

Тысячи людей собрались в Малгобеке на похороны умершей после истязаний девочки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько тысяч человек со всей Ингушетии приехали в Малгобек на похороны 4-летней девочки, умершей после истязаний. Старейшины обратились к молодежи с наставлением не пытаться совершить самосуд над виновными в смерти ребенка, чтобы не было продолжено насилие.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что неизвестные бросили гранату в дом жителя Малгобека, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки, которая ранее скончалась в больнице.

30 апреля 4-летняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобекском районе. В отношении ее матери и бабушки было заведено уголовное дело о побоях, позднее мать была арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. 16 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что девочка умерла в больнице.

В Малгобеке проходят похороны 4-летней девочки, умершей после истязаний, сообщила сегодня газета "Ингушетия". "Тысячи людей со всей республики приезжают в город Малгобек <…>. Трагедия получила широкий общественный резонанс и потрясла жителей региона. Ежеминутно прибывают целые делегации из различных населенных пунктов", – сказано в публикации на сайте издания.

На похороны приехали первый заместитель главы правительства Ингушетии Магомед Евлоев, члены правительства и представители местной власти, отметила газета.

На похоронах также присутствуют старейшины и имамы различных населенных пунктов республики. Они призвали власти и правоохранителей привлечь виновных к суровому наказанию. В доме, где проходят похороны, а также на улице, на которой он расположен большое количество людей, в частности молодежи. Улицы перекрыты, сообщил сегодня паблик "Новости Ингушетии" в соцсети "ВКонтакте".

"Весь микрорайон, где проходили похороны, был заполнен людьми, улицы были перекрыты", – сказано в публикации.

Имамы и старейшины подчеркнули, что виновные должны быть наказаны по закону. Молодежь возмущена жестоким обращением с ребенком, потому старейшины обратились к ней, попытавшись оказать на нее влияние с тем, чтобы не допустить попыток самосуда, пояснил паблик.

Напомним, 17 мая следователи сообщили, что для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления. В Ингушетии будут проведены проверки структур, работающих с детьми, сообщила советник главы республики по правовым вопросам Юлия Чернышева.

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Примечание:

"Юристы прокомментировали жалобу на издевательства над ученицей школы Черкесска", "Тренер из Сумгаита арестован по делу о смерти ребенка", "Основатель эзотерического клуба арестован в Сочи по делу о смерти младенца".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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