Умерла четырехлетняя жертва истязаний из Малгобека

16 мая 2023, 23:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Четырехлетняя девочка из Малгобека, госпитализированная в тяжелом состоянии после издевательств, умерла в больнице, сообщил глава Ингушетии. Власти скрывают, что девочка стала жертвой насильника-педофила, утверждают авторы ингушских Teleram-каналов.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, в больницу в Малгобекском районе в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка. Следователи завели уголовное дело о побоях против ее матери и бабушки, позднее мать была задержана и арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери.

О смерти пострадавшей девочки в больнице сегодня вечером сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. (...) врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови", - написал он в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале правительства Ингушетии опубликован видеокомментарий заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии ДРКБ Фатимы Ахильговой. Она заявляет перед камерой, что для лечения девочки проводились все необходимые исследования, а врачи в Ингушетии консультировались с коллегами из Москвы, но "стабилизировать состояние ребенка не удалось".

Следственное управление СКР по Ингушетии по состоянию на 22.20 мск сегодня не сообщил о переквалификации уголовного дела в связи со смертью ребенка.

Четырехлетняя девочка из Малгобека подверглась жестокому сексуальному насилию, утверждают авторы ряда ингушских Teleram-каналов. О специфических травмах, обнаруженных у девочки, как и о попытках замолчать факт изнасилования ребенка, еще 30 апреля писал со ссылкой на медработников Telegram-канал "Не Феминизм", который позиционируется как "канал о жизни женщин в Ингушетии".

Канал "Что хочу сказать, Мадо..." 1 мая опубликовал скриншот комментария женщины, которая представляется врачом, и утверждает, что присутствовала при осмотре пострадавшей. Она пишет, что у девочки очень тяжелые травмы в области половых органов и заднего прохода, "не осталось ни одного живого места".

Канал "Не Феминизм" в тот же день опубликовал данные о личности возможного насильника. Впоследствии в этом канале появлялись сообщения о реакции на преступление: и пострадавшую девочку, и мужчину, которого называли насильником, тейповые структуры объявили лишь формальными носителями своих фамилий, отказавшись участвовать в их судьбах.

Связанный с силовиками Telegram-канал "Розыск Ингушетия" 3 мая также написал об изнасиловании четырехлетней девочки, обратив внимание, что задержанная мать "становится самым удобным кандидатом на звание «козла отпущения»", тогда как "педофил до сих пор может находиться на свободе".

Канал SKFO Times 6 мая опубликовал фрагмент выступления известного ингушского проповедника, имама Хамзата Чумакова, который высказался об этом случае. Речь Чумакова канал перевел с ингушского языка на русский.

«Я говорил с врачами, имеющими высокий статус, которые видели «все это». Они подтверждают факт изнасилования. Над девочкой надругались. Вы пытаетесь скрыть то, что знают все. Пусть Аллах покарает всех кто пытается скрыть надругательство», - цитируются слова Чумакова в публикации.

"Я надеюсь, вы, кто закрывает на все глаза, держась за свое кресло, (...) которые не смогли защитить маленькую девочку, тем временем стараясь заткнуть и запугать тех, кто старался, никогда не узнаете покоя", - написала в Instagram* tvoi_doctor__, реагируя на смерть ребенка врач Макка Дидигова, детский эндокринолог. Дидигова отметила, что ее семья готова взять на себя похороны девочки, если в ближайшее время не решится, кто будет хоронить ребенка.

Блогер Ахмед Бархо, реагируя на известие о смерти девочки, обратился к Махмуд-Али Калиматову, призывая назвать имя насильника. "Почему не опубликовано это имя? Где имя этого человека?", - задал он вопрос в видео, опубликованном сегодня на You-Tube канале So Va-Rethink.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.