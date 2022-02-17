17 февраля 2022, 10:59

Жительница Ингушетии обвинена в систематическом избиении детей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожилая жительница Карабулака периодически наносила побои двум племянницам 11 и 13 лет, которые находились под ее опекой, считает следствие.

По версии следствия, в августе-сентябре 2021 года 60-летняя жительница Карабулака, которая приходилась опекуном своим племянницам – 11 и 13-летним сестрам, систематически наносила им побои.

Девочкам причинялись травмы в виде ссадин и гематом, что расценивается как причинение средней тяжести вреда их здоровью. Жительница Карабулака обвиняется по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ "Причинение физических страданий несовершеннолетним" и пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего", информировало сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Обвинительное заключение по делу против жительницы Карабулака утверждено, уточнила прокуратура Ингушетии. "Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Комментариев от обвиняемой или ее адвоката относительно сообщения следственного управления СКР по Ингушетии и прокуратуры региона не поступало.

Примечание:

"YouTube заблокировал видео об основании Владикавказа на ингушских землях", "Аналитики обозначили риски Калиматова в связи с конфликтом вокруг Фортанги", "Суд согласился допросить бывшего главу МВД по делу лидеров протеста в Магасе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 12:17

17 февраля 2022, 12:12

17 февраля 2022, 11:24

17 февраля 2022, 10:15

  • 2 Турецкие СМИ раскрыли детали дела о подготовке атак на чеченских оппозиционеров

    Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

17 февраля 2022, 09:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи