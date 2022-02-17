Жительница Ингушетии обвинена в систематическом избиении детей

17 февраля 2022, 10:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожилая жительница Карабулака периодически наносила побои двум племянницам 11 и 13 лет, которые находились под ее опекой, считает следствие.

По версии следствия, в августе-сентябре 2021 года 60-летняя жительница Карабулака, которая приходилась опекуном своим племянницам – 11 и 13-летним сестрам, систематически наносила им побои.

Девочкам причинялись травмы в виде ссадин и гематом, что расценивается как причинение средней тяжести вреда их здоровью. Жительница Карабулака обвиняется по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ "Причинение физических страданий несовершеннолетним" и пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего", информировало сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Обвинительное заключение по делу против жительницы Карабулака утверждено, уточнила прокуратура Ингушетии. "Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Комментариев от обвиняемой или ее адвоката относительно сообщения следственного управления СКР по Ингушетии и прокуратуры региона не поступало.