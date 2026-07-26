Частный дом получил повреждения при атаке БПЛА на Кубани

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В станице Раевской упали обломки беспилотников, получил повреждения частный дом.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 22 июля сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. На следующий день стало известно, что поврежден 21 дом.

Вечером 25 июля обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском, сообщает в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В результате инцидента пострадавших нет, однако получил повреждения частный дом. В нем повреждены кровля и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

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