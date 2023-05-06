Мать 4-летней девочки из Малгобека обвинена по делу об ее истязании

06 мая 2023, 07:17

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Жительнице Магобека, четырехлетняя дочь которой ранее была в тяжелом состоянии доставлена в больницу, предъявлено в обвинении в причинении ребенку тяжкого вреда здоровью, отчитались следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 мая стало известно, в больницу в Малгобекском районе в тяжелом состоянии была доставлена 4-летняя девочка. Следователи завели уголовное дело о побоях в отношении ее матери и бабушки. В тот же день стало известно, что по делу об истязании ребенка задержана ее мать – жительница Малгобека, она была заключена под стражу. 4 мая врачи рассказали, что состояние избитой девочки остается тяжелым.

Матери 4-летней девочки из Малгобека, которая ранее в тяжелом состоянии поступила в больницу, предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (предусматривает до 15 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"[По уголовному делу] допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и иных учреждениях изымается документация. Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете в органах системы профилактики, действиям (бездействию) которых в ходе следствия будет дана правовая оценка", – сообщило 5 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Комментариев от представителей жительницы Малгобека, обвиненной в избиении дочери, не поступало.

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