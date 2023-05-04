Состояние избитой в Ингушетии девочки остается тяжелым

04 мая 2023, 09:58

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Четырехлетняя девочка из Малгобекского района, которая ранее была доставлена в больницу со следами побоев, остается в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел" 1 мая уголовное дело о рукоприкладстве было заведено в отношении матери и бабушки четырехлетней девочки из Малгобекского района после того, как она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В тот же день стало известно, что по делу об избиении дочери задержана жительница Малгобека.

Девочка, которая ранее была доставлена в больницу в Малгобекском районе со следами побоев, остается в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Ингушетии.

"Министерство здравоохранения РИ держит на особом контроле вопрос лечения ребенка, поступившего в детскую клиническую больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии на прошлой неделе. В состоянии ребенка наблюдается положительная динамика, хотя по прежнему остаётся тяжелой", – привел сегодня Telegram-канал "Serdalo_Ingushetii" сообщение министерства.

Пресс-служба главы республики отметила, что дети из этой семьи неоднократно проходили лечение в больнице. "В семье трое детей, младший, годовалый мальчик, с рождения находится под наблюдением врачей. Старшая девочка по поручению главы Ингушетии будет определена в реабилитационный центр. После завершения всех следственных мероприятий будет инициирована процедура лишения родительских прав, детей определят в благополучные семьи", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Дело об истязании ребенка взял под контроль глава Следкома Александр Бастрыкин. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал организовать проверки всех республиканских органов опеки и попечительства, а также комиссий по делам несовершеннолетних. В Ингушетии усилят работу всей системы защиты детства, в частности, сформируют программу сопровождения детей, которые входят в группу риска, передало агентство.

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