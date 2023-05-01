Жительница Малгобека арестована по делу об избиении дочери

01 мая 2023, 13:05

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Заключена под стражу мать четырехлетней девочки, госпитализированной в Малгобеке с многочисленными травмами, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", врачи Малгобекской больницы сообщили в полицию о том, что в приемное отделение доставлена четырехлетняя девочка с травмами. Полицейские пришли к выводу, что травмы ребенку, предположительно, нанесли ее мать и бабушка - семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела.

По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил сегодня Следственный комитет. "Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По данным следователей, девочка - четырехлетняя жительница Малгобека - была доставлена в больницу "в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями". "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил СКР. По какой статье УК РФ расследуется дело, комитет не уточнил.

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