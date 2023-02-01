Лейла Гиреева вернулась в Ингушетию к семье

01 февраля 2023, 23:12

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Сбежавшая из дома 18-летняя жительница Назрани Лейла Гиреева вернулась к родным и хочет уладить конфликт с семьей. Девушка находится под подпиской о невыезде, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года стало известно, что 18-летняя жительница Назрани Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по её словам, могут покалечить или убить её. 15 декабря 2022 года стало известно, что полиция Ингушетии проверяет заявление Гиреевой о насилии, ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре. 16 января правозащитники сообщили, что полиция в Ингушетии отказалась возбудить уголовное дело в отношении родственников Лейлы Гиреевой по заявлению девушки о регулярном домашнем насилии.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло её сбежать из дома 14 ноября 2022 года, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Ряд Telegram-каналов сообщили сегодня, что Лейла Гиреева была задержана полицией, после чего ее вернули к родственникам в Ингушетию. "31 января Гирееву задержали снова, по тому же делу о краже драгоценностей. Девушку допросили и отправили домой, к родным", - сообщил сегодня, в частности, Telegram-канал "ЧП Кавказ/Новости Кавказа".

Пресс-секретарь Кризисной группы CК SOS Александра Мирошникова сообщила "Кавказскому узлу", что Гиреева давно не связывалась с правозащитниками и не обсуждала с ними свое решение вернуться домой. "Наши контакты с Гиреевой велись через адвоката Марка Алексеева. После того, как адвокат сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела, коммуникаций с ним не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марк Алексеев недоступен для комментариев. Мирошникова отметила, что и адвокат не знает о состоянии и местонахождении своей подзащитной.

Сегодня поздно вечером Кризисная группа CК SOS сообщила в своем Telegram-канале, что связалась с девушкой напрямую. "Та подтвердила, что действительно решила вернуться в Ингушетию, так как поняла, что серьезность конфликта с родственниками и уголовное дело не дадут ей жить спокойно. Девушка хочет лично устранить недопонимание с семьей", - говорится в публикации.

Правозащитники опровергли информацию о задержании Гиреевой. "Лейлу не арестовывала полиция, она решила вернуться домой по своей воле. Девушка самостоятельно приехала к родственникам в Санкт-Петербурге, связалась с отцом и попросила забрать её. Сейчас Лейла находится дома под подпиской о невыезде", - указано в сообщении.

"Мы с пониманием относимся к любому решению Лейлы, в том числе к её отказу от помощи", - подчеркивается в публикации.

В доме родителей Лейлы Гиреевой всегда была нормальная обстановка, родственники заботились о девочке и лечили её, а свой поступок она совершила под влиянием посторонних, рассказала ранее "Кавказскому узлу" её сестра Хава Гиреева.

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