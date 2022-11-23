Сбежавшая из дома уроженка Ингушетии заявила об угрозе убийства родственниками

23 ноября 2022, 23:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву, которая сбежала от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Петербурге, задержали силовики. Также задержан активист, который приехал помочь девушке.

Как писал "Кавказский узел", случаи насилия в семье для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Правозащитники считают, что разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь.

29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза, в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Сегодня родственники сбежавшей из дома в Назрани 18-летней Лейлы Гиреевой приехали в квартиру в Санкт-Петербурге, где находилась девушка. "Все, как обычно, избивали, контролировали, возили к имамам. Внушали, что она одержима шайтанами и прочим непотребством.14 ноября девушка сбежала из дома. Уехала в другой город. Родственникам удалось отследить", - написала в своем Instagram* дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. Она сообщила, что на место отправился адвокат, сотрудничающий с "Марем".

На опубликованном в аккаунте правозащитницы видео Лейла сообщила, что она добровольно ушла из дома из-за того, что отец избивал ее. "Отец применял ко мне абсолютно незаслуженное насилие и я ушла", - говорит на записи девушка.

Лейла сама вызвала полицию, ее задержали - доставили в отдел полиции № 28. Родственники обвинили ее в краже для объявления в федеральный розыск. Силовики задержали у отделения полиции и активиста Владислава Хорева, приезжавшего на помочь задержанной Лейле Гиреевой, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS в своем Telegram-канале.

Лейла Гиреева подала заявление в Следственный Комитет на своих родственников, в котором попросила защитить ее от них и возбудить против них уголовное дело по фактам насилия и избиений. В объяснении, которое Лейла дала адвокату Александру Передруку, она заявили, что родители "водили ее к людям, которые били меня палкой, давили и причиняли боль". "Отец избил меня за желание сменить профессию в конце октября 2022 года и запер дома против моей воли. Мама сказала, что ей плевать на мои чувства и на мои желания, и что они вернуть меня домой против моей воли. Также она написала, что придумает обвинение и силой вернет меня домой. Я опасаюсь возвращаться домой, так как мои родители писали мне о том, что убьют меня, задушат и похоронят как собаку", - говорится в объяснении, которое опубликовано в Telegram-канале Кризисной группы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.