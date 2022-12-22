Сестра Лейлы Гиреевой отвергла её обвинения в домашнем насилии

22 декабря 2022, 12:52

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В доме родителей 18-летней жительницы Назрани Лейлы Гиреевой всегда была нормальная обстановка, родственники заботились о девочке и лечили её, а свой поступок она совершила под влиянием посторонних, заявила её сестра Хава Гиреева.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что 18-летняя жительница Назрани Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по её словам, могут покалечить или убить её. 15 декабря прокуратура взяла под особый контроль заявление Гиреевой о домашнем насилии. Обвинения в краже, выдвинутые родственниками, зачастую не доходят до суда и не помогают вернуть в семью сбежавших девушек, но в случае Гиреевой это может стать препятствием для выезда девушки за границу, отметили юристы.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло её сбежать из дома 14 ноября, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Слова Лейлы Гиреевой о том, что она подвергалась в семье насилию, не соответствуют действительности, заявила её сестра Хава Гиреева.

"Я старшая сестра Лейлы, мне 23 года, я живу в Казахстане, я замужем. Помимо Лейлы у нас в семье четыре девочки и один мальчик. Всю мою осознанную жизнь мои родители о нас заботились. Я не могла бы защищать тиранию, к тому же я уже в другой семье. Если бы нас систематически избивали, то я ведь живой свидетель, и знаю, что у нас в доме происходило. Все сестры и брат пытаются защитить родителей от той лжи и порочащей нашу семью информации, которую распространяет Лейла", – сказала Хава Гиреева корреспонденту "Кавказского узла".

"Максимум, что могли когда-либо в нашем детстве позволить себе родители, как и в любой абсолютно семье – шлепнуть ребенка за непослушание. Никто ее никогда не избивал, ни до какой крови и синяков", – добавила она.

У Лейлы были проблемы со здоровьем, и она получала все необходимое лечение, рассказала сестра. "Мы возили её к психологу во Владикавказ <…> ей прописали лекарства. У нас есть скрины, где она писала, что у неё жизнь улучшилась, когда она пила лекарства", – сказала она.

"У нас есть десятки свидетелей, учителя, психологи, её одноклассники, переписка с ней... Её нужно вернуть домой, ей нужна помощь. Никто не собирался её убивать. Даже сейчас все списывают на её психологическое состояние, даже папа сейчас её постоянно защищает", – утверждает Хава Гиреева.

Она также опровергла утверждения, что Лейлу насильно возили к религиозным деятелям для изгнания джинов, где к ней будто бы применяли насилие. "Про поездку к мулле тоже можно спросить муллу. Он просто прочитал ей Коран, прочитал на воду Коран и сказал это пить и читать молитвы. Никто её не бил и пальцем не трогал, никакой палкой её не били, это откровенная ложь", – рассказала Гиреева.

Традиции изгнания джиннов распространены на Кавказе, исламский экзорцизм проводится как в мечетях, так и на дому народными целителями, говорится в справке "Кавказского узла" "Джинны".

После того, как Лейла отказалась ходить в университет, отец ей предложил сменить факультет. При этом он сам возил её на учебу, чтобы она не ездила на маршрутке. Чтобы заработать на учебу для Лейлы, отцу приходилось таксовать, добавила Хава. "Мне безумно жаль своих родителей. Они душу в нас вложили и мы, оставшиеся четверо детей, будем безумно благодарны им всегда", – подчеркнула она.

Когда Лейла ушла, то из дома родителей пропали ценные вещи и деньги, сказала Хава. "Вещи пропали на тот момент, когда убежала Лейла. Те же материальные средства в размере 40 тысяч рублей, золото, они всегда лежали в этом месте", – пояснила сестра Лейлы.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему, отметили специалисты.

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