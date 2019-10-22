22 октября 2019, 17:44
Джинны
В арабской мифологии, в доисламскую эпоху джинны (духи) почитались как боги. Согласно Корану - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. На Кавказе актуальна и распространена практика изгнания джиннов (исламский экзорцизм). В Чечне люди после случая в селе Вашендарой всерьез обсуждают действия джиннов. А имам мечети «Сердце Чечни» утверждает, что лично изгнал сотни джиннов из одержимых.
Общие сведения
Джинн (ед.ч. джинни; синоним джанн) – джинны, мифологические существа, одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ (две другие – созданные соответственно из света и глины ангелы и люди). Согласно Корану, джинны созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом. Они могут приобретать любую форму и выполнять любые приказания. Джинны жили на земле еще до сотворения Адама, обычно враждебны людям. В Коране джинны упоминаются несколько раз – 6:112, 128-130; 15:27; 37:158; 41:29; 46:18/17; 51:56; 55:15/14.
Согласно преданию, джинны бывают мужского и женского пола, живут в пустынях, горах, лесах; имеют несколько категорий, среди них – гул, ифрит, силат. К джиннам мусульманское предание относит и шайтанов.
Согласно Корану, Мухаммад был послан Аллахом и к людям, и к джиннам. Часть джиннов, услышав чтение Пророком Корана, уверовала и стала распространять ислам. "Скажи: "Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: "Воистину, мы слышали удивительный Коран" (Коран. Сура 72. Аят 1). Другие же продолжали творить злые дела, следуя за Иблисом, ангелом, низвергнутым с небес и ставшим врагом Аллаха, и составляли вместе с шайтанами его воинство. «В тот день Он соберет их вместе: "О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей". (Коран. Сура 6. Аят128).
В "The Encyclopaedia of Islam" говорится, что «отношения джиннов с Иблисом, и шайтанами в целом, неясны. В Коране есть аяты, в которых Иблис назван джинном: "Вот сказали Мы ангелам: Падите ниц перед Адамом!». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа". Сура 18.Аят 50.) Но есть и аяты, в которых он назван ангелом: "Вот мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом". Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих". ( Коран. Сура 2. Аят 34.)
Как и все неверующие, джинны обречены на муки в джаханнаме (аду). Джиннам поклонялись язычники. По приказу Аллаха большое число джиннов служило кораническому персонажу мудрому царю Сулейману (в Библии – Соломону), они строили для него храм и дворцы, доставили в мгновение ока трон царицы Савской.
Мусульманские богословы признавали реальность существования джиннов - их статус обсуждался известными мусульманскими учеными и зафиксирован в богословских трудах, а возможные отношения джиннов с людьми, особенно в вопросах женитьбы и имущества, были ими тщательно исследованы. Однако богословы предпочитали не рассуждать о джиннах подробно.
Мусульманская литература полна рассказов о джиннах, об их любовных историях, о хранимых ими сокровищах, об их попытках искушать аскетов. Джинны с их способностью творить чудеса были любимыми персонажами народной литературы и фольклора мусульманского средневековья, в частности сказок цикла "1001 ночь".
В сказках "1001 ночь", особенно в первой части, джинны проявляют свою враждебность по отношению к человеку. Скитаясь в ночи, они могут перемещать человека на большие расстояния, сбивать его с пути, превращать человека в собаку или обезьяну. Но, с другой стороны, джинны воскрешают человека, учат его тому, как избавиться от другого джинна и т.д.
Один из главных аспектов мусульманской магии – попытки подчинить себе джиннов и использовать их способность творить чудеса. Мусульманские теологи признают сам факт такого использования джиннов, хотя их суждения по поводу легитимности таких практик разнятся.
Джинны – почти полностью вошедшая в ислам часть доисламских народных верований Аравии. Для жителей внутренней Аравии VI-VII вв. весь окружающий их мир – пустыни, горы, камни и деревья – был населен джиннами. Они считались в основном враждебными людям, но их можно было задобрить, поклоняясь им и принося жертвы, у них можно было искать помощи.
Джинны, как и шайтаны, помогали прорицателям, кахинам и поэтам (шаирам) получать вдохновение из потустороннего мира.
Коран включил джиннов в мусульманскую картину мира, дав исламское объяснение тому, что для аравийцев начала VII в. было безусловной реальностью. В дальнейшем мусульманский образ джиннов вобрал в себя многие элементы фольклорного и религиозного наследия принявших ислам народов.
Джинны на Кавказе
Традиции изгнания джиннов распространены на Кавказе до сих пор. Исламский экзорцизм может проводиться как в мечетях, так и на дому, народными целителями. В 2018 году «Кавказский узел» рассказывал о смерти жителя Азербайджана Мурада Солтанова, из которого 6 человек изгоняли джинна палками.
В 2013 году корреспондент PublicPost Закир Магомедов написал об историях махачкалинских экзорцистов 1. Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкалов уверен, что практика изгнание джинов на Северном Кавказе распространена особенно широко. «Базовое верование заключается в том, что большинство болезней вызываются джиннами. На нем и основаны все лечебные практики», - считает Ярлыкалов 2.
В Грозном с 2008 года действует Центр исламской медицины, который, в том числе, предлагает услуги по лечению людей, одержимых джиннами. Прием пациентов в центре ведут бесплатно. Учреждение работает на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать действующего главы республики Аймани Кадырова 3.
Главный врач центра, богослов Адам Эльжуркаев, имам центральной мечети города Грозный «Сердце Чечни» уже 14 лет занимается исламским экзорцизмом 4 и утверждает, что лично изгнал из одержимых сотни джиннов. Одновременно с этим Эльжуркаев активно занимается «охотой на ведьм» в Чечне.
16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны напали на дом жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Заместитель кадия Шатойского района записал с жителем Вашендароя видео, назвав эти сообщения недостоверными, однако, спустя сутки, выпустил новое обращение - в котором признал, что алимам в Вашендарое пришлось противостоять джиннам.
Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская обратила внимание, что люди активно и всерьез обсуждают действия джиннов. Она связала это с многолетним давлением (включающим массовый контроль за поведением и моральное унижение) на жителей Чечни.
Источники:
- Ислам. Энциклопедический словарь. М.: "Наука", 1991.
- Коран. Смысловой перевод на русский язык. Пер. Э.Р. Кулиева. Первое издание. М, 2002.
- Djinn // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Prepared by a number of leading orientalists. Edited by B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht. Vol.II. Leiden, E.J. Brill, 1991. P.546-549.
Примечания
- "Джинны, выходите!", или Экзорцизм по-дагестански // PublicPost, 16 января 2013 года
- Экзорцизм по-исламски: как зарабатывают на "изгнании джиннов" // РИА Новости, 15 октября 2017 года
- Исламский экзорцист и друг Кадырова изгнал сотни бесов в Чечне // Newstracker, 15 октября 2019 года
- В Грозном «исламские медики» изгоняют из человека злых духов // Чистовик, 14 октября 2019 года