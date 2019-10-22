22 октября 2019, 17:44

В арабской мифологии, в доисламскую эпоху джинны (духи) почитались как боги. Согласно Корану - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. На Кавказе актуальна и распространена практика изгнания джиннов (исламский экзорцизм). В Чечне люди после случая в селе Вашендарой всерьез обсуждают действия джиннов. А имам мечети «Сердце Чечни» утверждает, что лично изгнал сотни джиннов из одержимых.

Общие сведения

Джинн (ед.ч. джинни; синоним джанн) – джинны, мифологические существа, одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ (две другие – созданные соответственно из света и глины ангелы и люди). Согласно Корану, джинны созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом. Они могут приобретать любую форму и выполнять любые приказания. Джинны жили на земле еще до сотворения Адама, обычно враждебны людям. В Коране джинны упоминаются несколько раз – 6:112, 128-130; 15:27; 37:158; 41:29; 46:18/17; 51:56; 55:15/14.

Согласно преданию, джинны бывают мужского и женского пола, живут в пустынях, горах, лесах; имеют несколько категорий, среди них – гул, ифрит, силат. К джиннам мусульманское предание относит и шайтанов.

Согласно Корану, Мухаммад был послан Аллахом и к людям, и к джиннам. Часть джиннов, услышав чтение Пророком Корана, уверовала и стала распространять ислам. "Скажи: "Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: "Воистину, мы слышали удивительный Коран" (Коран. Сура 72. Аят 1). Другие же продолжали творить злые дела, следуя за Иблисом, ангелом, низвергнутым с небес и ставшим врагом Аллаха, и составляли вместе с шайтанами его воинство. «В тот день Он соберет их вместе: "О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей". (Коран. Сура 6. Аят128).

В "The Encyclopaedia of Islam" говорится, что «отношения джиннов с Иблисом, и шайтанами в целом, неясны. В Коране есть аяты, в которых Иблис назван джинном: "Вот сказали Мы ангелам: Падите ниц перед Адамом!». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа". Сура 18.Аят 50.) Но есть и аяты, в которых он назван ангелом: "Вот мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом". Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих". ( Коран. Сура 2. Аят 34.)

Как и все неверующие, джинны обречены на муки в джаханнаме (аду). Джиннам поклонялись язычники. По приказу Аллаха большое число джиннов служило кораническому персонажу мудрому царю Сулейману (в Библии – Соломону), они строили для него храм и дворцы, доставили в мгновение ока трон царицы Савской.

Мусульманские богословы признавали реальность существования джиннов - их статус обсуждался известными мусульманскими учеными и зафиксирован в богословских трудах, а возможные отношения джиннов с людьми, особенно в вопросах женитьбы и имущества, были ими тщательно исследованы. Однако богословы предпочитали не рассуждать о джиннах подробно.

Мусульманская литература полна рассказов о джиннах, об их любовных историях, о хранимых ими сокровищах, об их попытках искушать аскетов. Джинны с их способностью творить чудеса были любимыми персонажами народной литературы и фольклора мусульманского средневековья, в частности сказок цикла "1001 ночь".

В сказках "1001 ночь", особенно в первой части, джинны проявляют свою враждебность по отношению к человеку. Скитаясь в ночи, они могут перемещать человека на большие расстояния, сбивать его с пути, превращать человека в собаку или обезьяну. Но, с другой стороны, джинны воскрешают человека, учат его тому, как избавиться от другого джинна и т.д.

Один из главных аспектов мусульманской магии – попытки подчинить себе джиннов и использовать их способность творить чудеса. Мусульманские теологи признают сам факт такого использования джиннов, хотя их суждения по поводу легитимности таких практик разнятся.

Джинны – почти полностью вошедшая в ислам часть доисламских народных верований Аравии. Для жителей внутренней Аравии VI-VII вв. весь окружающий их мир – пустыни, горы, камни и деревья – был населен джиннами. Они считались в основном враждебными людям, но их можно было задобрить, поклоняясь им и принося жертвы, у них можно было искать помощи.

Джинны, как и шайтаны, помогали прорицателям, кахинам и поэтам (шаирам) получать вдохновение из потустороннего мира.

Коран включил джиннов в мусульманскую картину мира, дав исламское объяснение тому, что для аравийцев начала VII в. было безусловной реальностью. В дальнейшем мусульманский образ джиннов вобрал в себя многие элементы фольклорного и религиозного наследия принявших ислам народов.

Джинны на Кавказе

Традиции изгнания джиннов распространены на Кавказе до сих пор. Исламский экзорцизм может проводиться как в мечетях, так и на дому, народными целителями. В 2018 году «Кавказский узел» рассказывал о смерти жителя Азербайджана Мурада Солтанова, из которого 6 человек изгоняли джинна палками.

В 2013 году корреспондент PublicPost Закир Магомедов написал об историях махачкалинских экзорцистов . Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкалов уверен, что практика изгнание джинов на Северном Кавказе распространена особенно широко. «Базовое верование заключается в том, что большинство болезней вызываются джиннами. На нем и основаны все лечебные практики», - считает Ярлыкалов .

В Грозном с 2008 года действует Центр исламской медицины, который, в том числе, предлагает услуги по лечению людей, одержимых джиннами. Прием пациентов в центре ведут бесплатно. Учреждение работает на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать действующего главы республики Аймани Кадырова .

Главный врач центра, богослов Адам Эльжуркаев, имам центральной мечети города Грозный «Сердце Чечни» уже 14 лет занимается исламским экзорцизмом и утверждает, что лично изгнал из одержимых сотни джиннов. Одновременно с этим Эльжуркаев активно занимается «охотой на ведьм» в Чечне.

16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны напали на дом жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Заместитель кадия Шатойского района записал с жителем Вашендароя видео, назвав эти сообщения недостоверными, однако, спустя сутки, выпустил новое обращение - в котором признал, что алимам в Вашендарое пришлось противостоять джиннам.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская обратила внимание, что люди активно и всерьез обсуждают действия джиннов. Она связала это с многолетним давлением (включающим массовый контроль за поведением и моральное унижение) на жителей Чечни.

Источники:

Ислам. Энциклопедический словарь. М.: "Наука", 1991.

Коран. Смысловой перевод на русский язык. Пер. Э.Р. Кулиева. Первое издание. М, 2002.

Djinn // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Prepared by a number of leading orientalists. Edited by B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht. Vol.II. Leiden, E.J. Brill, 1991. P.546-549.

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