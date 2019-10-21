История с джиннами вовлекла чеченское духовенство в практику публичных порицаний

21 октября 2019, 18:40

Заместитель кадия, опровергавший версию об атаке джиннов на дом жителя села Вашендарой, вовлекся в характерную для властей Чечни практику публичных порицаний. Прилюдные порицания людей представителями духовенства не приветствуются в исламе, указал исламовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны устроили погром в доме жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Сообщения сопровождались видеокадрами следов возгорания на стенах и диване. Заместитель кадия Шатойского района опубликовал в Instagram совместное с жителем Вашендароя видео, на котором назвал эти сообщения недостоверными. Спустя сутки замкадия выпустил новое обращение - в нем он признал, что алимам в Вашендарое пришлось противостоять джиннам. Пользователей Instagram удивила непоследовательность представителя духовенства.

Согласно Корану, джинны - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. Они созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом и могут приобретать любую форму, говорится в справке "Джинн", размещенной на "Кавказском узле". Telegram-канал Chechnya опубликовал 17 октября видео, снятое, как утверждается, в доме жителя Вашендароя. На записи видны разрозненные следы огня на стенах и частично обгоревшая мебель. Кровать и несколько диванов повреждены огнем преимущественно по краям, тогда как середина предметов практически цела. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, что запись снята именно в доме жителя Вашендароя.

Видео с жителем Чечни и заместителем кадия - продолжение действующей в Чечне практики публичных порицаний и извинений, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Я не исключаю, что видео записано под давлением. Это еще одно проявление практики публичных порицаний и извинений, давно известная и изученная. Это принцип, который действует везде, проникает все глубже в общество. Ее применяют все, кто имеет хоть какую-то власть», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее мнению, данная практика будет только усиливаться. «В Чечне работает феодально-вассальная система взаимоотношений. Практика [публичных порицаний и извинений], играющая на руку власти, будет распространяться , уходить вглубь общества, видоизменяться. Это механизм контроля, потому что моральное унижение – это очень страшно для многих чеченцев, страшнее физической боли, пыток. Люди попытаются всеми возможными способами избежать публичного унижения», - считает правозащитница.

Сокирянская обратила внимание на то, что люди активно и всерьез обсуждают действия джиннов. «В этой истории интересен и другой аспект: серьезное обсуждение джиннов, которые якобы сожгли диван и чье гнездо было потревожено рытьем канализации. Это сдвиг в массовом сознании. В условиях многолетнего давления на местных жителей, постоянного стресса и травм, происходит именно такой сдвиг», - сказала она.

Поводом для публичных порицаний не раз становились и сообщения жителей Чечни в соцсетях и мессенджерах. Так, в ноябре 2018 года житель села Автуры в эфире чеченского ТВ назвал своей ошибкой публикацию в мессенджере видеоролика с критикой работников местного медучреждения. Кроме того, поводом для принудительного публичного покаяния может послужить однократный опрометчивый поступок человека или резонансное происшествие с его участием. Один из последних случаев публичного порицания - публикации в чеченских пабликах "разъяснительных бесед" силовиков и чиновников с задержанными за употребление алкоголя. Такие публикации противоречат нормам этики, указали некоторые пользователи соцсети.

Руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также высказала мнение, что житель Чечни на видео подвергся давлению. «Практика публичных порицаний и извинений уже находит отклик в кругах духовенства, которое перенимает этот образ поведения. Практика, которая началась с Рамзана Кадырова, спустилась естественным образом вниз, но не по чьему-то велению. Есть опасения, что практика будет распространяться», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В Чечне искусственно создается атмосфера страха, напомнила правозащитница. «Создается определенная система взаимоотношений, которая недопустима в правовом государстве», - отметила Ганнушкина.

Практика публичных порицаний ранее не использовалась духовенством Чечни, отметил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. По слова религиоведа, в исламе эта практика не приветствуется, исключения составляют лишь судебные рассмотрения уголовных преступлений.

«Публичное порицание возможно, но исключительно в мечетях. Порицание остается внутри джамаата. Более того, данная практика применяется крайне редко: чаще всего имам лично беседует с совершившим проступок мусульманином, не вынося беседу на публику. Оптимально не выносить историю даже в джамаат. В исламе считается, что лучше всего, когда оступившийся человек остался неизвестным другим, что нельзя распространять информацию о чужих ошибках. Но если уж говорят о проступках, то не называют имен. То, что выложили запись в сеть, – это не совсем по-мусульмански», - рассказал Ярлыкапов корреспонденту «Кавказского узла».

Публичные извинения Рамзану Кадырову не раз приносили публичные люди, живущие за пределами Чечни. В ночь на 5 октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа. Часть комментаторов в соцсетях сочли, что Гуф извинился под давлением. Еще ранее, 4 ноября 2016 года, рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек за высказывание на рэп-баттле в октябре 2014 года.

Духовенство вправе время от времени указывать на ошибки человека, но должно делать это деликатно, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. По мнению востоковеда, видео в целом является безобидным, но лишь в том случае, если во время съемки «рядом не стоял силовик».

Видео с жителем села Вашендарой - признак того, что практику публичных порицаний и извинений будут реализовывать не только светские власти, но и представители духовенства. «И [эта практика] будет распространяться все шире. Кто будет следующим – не знаю, но скором все узнаем. В целом же, история достаточно странная – до сих пор неясно, приехала ли к мужчине пожарная машина, и были ли его слова о том, что она не приехала, ложью», - сказал Рощин корреспонденту «Кавказского узла».

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этой практике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".