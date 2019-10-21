Новая версия атаки джиннов в Чечне удивила пользователей Instagram

21 октября 2019, 14:33

Заместитель кадия Шатойского района Чечни, который ранее призывал не верить сообщениям о нападении джиннов на дом местного жителя, признал, что алимам в селе Вашендарой пришлось противостоять джиннам. Пользователей Instagram удивила непоследовательность представителя духовенства.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны устроили погром в доме жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Сообщения сопровожались видеокадрами следов возгорания на стенах и диване. Заместитель кадия района опубликовал в Instagram совместное с жителем Вашендароя видео, на котором назвал эти сообщения недостоверными. Представители духовенства стараются не допустить паники, предположили некоторые пользователи соцсетей.

Согласно Корану, джинны - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. Они созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом и могут приобретать любую форму, говорится в справке "Джинн", размещенной на "Кавказском узле".

Видеообращение заместителя кадия Шатойского района опубликовано 17 октября в Instagram-паблике "ЧП/Чечня". Запись сделана в другом интерьере, чем совместное с жителем Вашендароя видео, в кадре присутствует только представитель духовенства.

В новом видео богослов привел уже иную версию происшествии в Вашендарое. "Одному из местных жителей джинны создали проблемы. Алимы Шатойского района и жители села пришли на помощь... Никакой угрозы ни в селе, ни в районе нет", – сказал, в частности, заместитель кадия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 14.33 мск, видео набрало 29,6 тысячи просмотров, под ним размещено 108 комментариев. Авторы многих из них указали на противоречие в словах богослова.

"Разве не он опровергал это?" – удивился пользователь aish__333. "В одном видео говоришь, что [это] неправда, здесь говоришь, что правда", – указал, обращаясь к богослову, пользователь с ником "adam_218_", слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Сегодня одно говорит, а завтра вообще другое", – посетовал пользователь z.adams_official. "Сначала говорил, что неправда все это!", – согласился magoma_adam.

"То говорят, что неправда, то потом говорят, что было такое, и делали это джинны, я не пойму, что у вас происходит, Чечня?" – поделился недоумением "___06_06_06_06". "Сами не в курсах", – пошутил в ответ _mda_777_.

"На одном видео он говорит, что там просто сгорела мебель в доме. А на этом говорит, что это всё шайтаны", – написал ersno.d.i. "Второе видео, видимо, опровержение", – предположил luizushka333.

"Что происходит, я запутался", – посетовал ze1imao. "Они сами запутались", – пошутил l.silver95.

Напомним, что опровержение версии о нападении джиннов на дом жителя села Вашендарой вызвало удивление и у жителей Чечни. В Грозном с февраля 2009 года официально действует Центр исламской медицины, работники которого занимаются именно изгнанием джиннов из людей, напомнил ранее местный житель Абубакар.

Основное направление работы центра – лечение людей, одержимых джиннами и психическими расстройствами, с помощью чтения сур и аятов из Корана, рассказал в 2009 году "Кавказскому узлу" работник Духовного управления мусульман Чечни.