Опровержение версии об атаке джиннов в чеченском селе вызвало недоверие в республике

20 октября 2019, 11:22

Жители Чечни и пользователи Instagram скептически восприняли заявление местного богослова, публично объявившего ложью сообщения о нападении джиннов на дом жителя села Вашендарой. Представители духовенства стараются не допустить паники, предположили они.

16 октября среди пользователей WhatsApp в Чечне распространились несколько аудиоосообщений о том, что джинны устроили погром в доме одного из жителей села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги в помещениях и во дворе дома.

"Они (джинны) зашли в село, даже в сказках такого не слышали… Ставят кресты на ровном месте, на домах. Людей не подпускают... Толком, что случилось, никто не знает", - рассказала автор одного из сообщений, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другая пользовательница WhatsApp, ссылаясь на рассказы других людей, сообщила, что нападение джиннов на дом местного жителя случилось после того, как тот во время рытья траншеи под канализацию "разрушил их гнездо". Сообщение сопровождалось видеороликом, снятом в доме, на стенах которого видны темные пятна. Также на кадрах виден диван со следами огня.

В тот же день в Instagram-паблике "ЧП / Чечня" был опубликован видеоролик, на котором показаны двое мужчин. Один из них стоит молча, другой представляется местным богословом. "Я заместитель кадия Шатойского района, имам Шатоя и работник муфтията, мое имя Сулейман. Это – Виса, житель Вашендароя. Сегодня в WhatsApp и Instagram распространилась сплетня, что случилось небывалое, пожарная машина не могла подъехать, что-то произошло... Все это неправда. В его доме случился пожар, приехали работники МЧС, огонь потушили. Просьба к людям – не распространять эти сплетни, потому что, делая такие рассылки, ты доставляешь беспокойство людям... Все, что там (в сообщениях) говорится – ложь", - сказал на видео богослов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Этот видеоролик разместил на своей странице в Instagram замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов. Публикацию он сопроводил призывом не распространять сплетни. "По Ватцапп гуляет ролик, где некоторые особы женского пола, рассказывают какие-то небылицы о пожарах в доме жителя селения Вашендарой. Вот замкадия района разъясняет, что реально было. Не пойму никак, что с нами случилось, люди? Стоит одному [человеку] сказать какую-то сплетню и начинается ее распространение со скоростью ветра", - написал Алаудинов.

Некоторые пользователи соцсети признались, что их успокоило заявление богослова. "А я поверила... мой муж смеялся над этим, а я еще обиделась... Что с людьми происходит? Никаких джиннов не надо, когда есть такие люди", - написала, в частности, salieva949. "Дайте этим людям снять кино, получше сверхъестественного снимут... таланты же пропадают", - сыронизировал пользователь smuigkaa.

Часть пользователей при этом подвергла сомнению искренность заявления работника муфтията. "Ни у кого мыслей не возникает, что их просто заставили это сказать, если даже это было правдой, - чтобы панику не разводили?" – задался, в частности, вопросом lonely_wolf095.

"Заставили опровергнуть", - согласился пользователь zz95.zz.

Такого же мнения придерживаются некоторые жители республики. "На видео говорит один только имам Шатоя, а человек, в доме которого все это происходило, не произносит ни слова, и выглядит он напуганным... По всей видимости, распространившийся ранее ролик, где были показаны обугленные стены в доме и следы возгораний на диване, сделан в его доме, и распространен кем-то из его близких или членов семьи. Вот и пришлось все это опровергать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Исраил.

"Информация о буйстве джиннов в Вашендарое получила широкое распространение, вот заместителя кадия и, так сказать, «виновника торжества» заставили публично это опровергнуть. Причем последний хранит молчание, но видно, что он очень взволнован и растерян", - считает житель Чечни Адлан.

"Есть такое явление, которое называется «полтергейст». Вполне допускаю, что это проявилось в чьем-то доме. У нас же такие вещи сразу же объясняют происками джиннов. Впрочем, это тоже неудивительно, потому что официально у нас существует Исламский центр, работники которого занимаются как раз изгнанием джиннов из людей. Мне лишь непонятно, почему лично замминистра МВД взялся опровергать сплетни в соцсетях о потусторонних силах", - поделился местный житель Абубакар.

Напомним, что Центр исламской медицины открылся в Грозном 2 февраля 2009 года. "Основное направление центра – лечение людей, одержимых джиннами и различными психическими расстройствами, с помощью чтения сур и аятов из Священного Корана", - рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла" работник муфтията Чечни.

В том, что параллельно с миром людей существует и мир джиннов и шайтанов, "сомневаться не надо", сообщил ранее "Кавказскому узлу" местный мулла Алихан. "Дело в том, что джинны, обитающие в труднодоступных местах, теперь переселились в города и села. Это может показаться сказкой или вымыслом, но это действительно так. Они вселяются в людей, и последние начинают вести себя неадекватно", - рассказал он.

Согласно Корану, джинны - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. Они созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом и могут приобретать любую форму, говорится в справке "Джинн", размещенной на "Кавказском узле".

Отметим, что на сайте ГУ МЧС по Чечне не опубликована информация о пожаре в Шатойском районе.