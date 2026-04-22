Кавказский узел

17:53, 22 апреля 2026

Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Краснодара Мария Смелая согласилась оставить опеку отцу мальчика и получила право видеть ребенка несколько часов раз в две недели. По ее словам, решение было вынужденным - сын после двух лет разлуки привязался к отцу и не узнает ее, а затянувшиеся суды очень тяжелы и дороги.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля 2025 года Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. Сын Смелой, которого суд постановил вернуть матери, находится, по ее данным, не с отцом, а с посторонней женщиной. Мария сообщила об угрозах от незнакомых людей от имени бывшего мужа.

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 

Смелая заключила мировое соглашение

История Марии Смелой закончилась мировым соглашением. Спустя годы изматывающих судов и забегам по инстанциям Мария Смелая была вынуждена согласиться на встречи по расписанию с собственным ребёнком", - сообщил правозащитный проект "Кавказ без матери".

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:12 21.01.2026
Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми
На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем. Даже решение судов и визиты судебных приставов не дает гарантий, что мать сможет видеться со своим ребенком. "Кавказский узел" собрал шесть таких случаев, о которых стало известно за последние пять лет. 

Прикубанский районный суд Краснодара 13 апреля утвердил мировое соглашение между Марией Смелой и ее бывшим мужем. Их трехлетний сын  останется жить с отцом, говорится в сообщении.

По условиям мирового соглашения мать получает право видеть ребенка дважды в месяц - во вторую и четвертую субботу с 12 до 18.

После двух лет судов ей пришлось пойти на уступки

Мария назвала такое решение вынужденным. По ее словам, она сделала все, что могла, но силы неравны. "очень много слез и сил. Суды - это тяжело и дорого <...> Я пришла к мировому соглашению, потому что ребенок меня не узнает, он спрашивает, как меня зовут", - приводятся ее слова в публикации.

Она пояснила, что за время, которое шли суды, ребенок привязался к отцу. "Чтобы не наносить ему травму и не разлучать с отцом, я пошла на мировое соглашение", - отметила Смелая.

По ее словам, требования об алиментах в рамках суда оставлены без удовлетворения

Она также рассказала, что после судов ей дали увидеть ребенка. "Ребенок уже доступен для меня. Он  очень вырос, уже вовсю разговаривает", - приводит ее слова правозащитная группа "Марем".

Посты в Instagram*-канале Марии, на который ссылаются правозащитники, доступны только подписчикам.

 "Очень грустные новости. Но женщине очень трудно противостоять системе, которая изначально настроена против нее. Марии пришлось продираться не только сквозь ложь и административные препятствия, но и через хейт людей, которые любят «пояснять», от кого не надо рожать. Мы сочувствуем Марии и желаем сил", - прокомментировала решение суда правозащитная группа "Марем".

Напомним, что Алина Алексейцева, вторая жена бывшего мужа жительницы Краснодара Марии Смелой написала на нее заявление о краже часов. Следствие начало расследование уголовного дела. Алина Алексейцева ранее также пожаловалась правозащитникам, что уроженец Чечни Ш. избивает ее и их общих детей.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
18:20, 22 апреля 2026
Пожизненный срок получил житель Каспийска за убийство девочки
15:53, 22 апреля 2026
Два бойца из Ингушетии убиты в зоне СВО
11:56, 22 апреля 2026
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня
10:54, 22 апреля 2026
Житель Волгоградской области арестован по делу о госизмене
09:56, 22 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
06:58, 22 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
Все события дня
Новости
Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58, 13 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:59, 30 марта 2026
Сняты ограничения в аэропортах городов юга России
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
22 апреля 2026, 13:56
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан

Сход оползня в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: Администрация Главы РД
22 апреля 2026, 11:56
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня

Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 апреля 2026, 23:41
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше