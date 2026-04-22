Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Краснодара Мария Смелая согласилась оставить опеку отцу мальчика и получила право видеть ребенка несколько часов раз в две недели. По ее словам, решение было вынужденным - сын после двух лет разлуки привязался к отцу и не узнает ее, а затянувшиеся суды очень тяжелы и дороги.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля 2025 года Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. Сын Смелой, которого суд постановил вернуть матери, находится, по ее данным, не с отцом, а с посторонней женщиной. Мария сообщила об угрозах от незнакомых людей от имени бывшего мужа.

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" " Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми ".

Смелая заключила мировое соглашение

История Марии Смелой закончилась мировым соглашением. Спустя годы изматывающих судов и забегам по инстанциям Мария Смелая была вынуждена согласиться на встречи по расписанию с собственным ребёнком", - сообщил правозащитный проект "Кавказ без матери".

Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем. Даже решение судов и визиты судебных приставов не дает гарантий, что мать сможет видеться со своим ребенком. "Кавказский узел" собрал шесть таких случаев, о которых стало известно за последние пять лет.

Прикубанский районный суд Краснодара 13 апреля утвердил мировое соглашение между Марией Смелой и ее бывшим мужем. Их трехлетний сын останется жить с отцом, говорится в сообщении.

По условиям мирового соглашения мать получает право видеть ребенка дважды в месяц - во вторую и четвертую субботу с 12 до 18.

После двух лет судов ей пришлось пойти на уступки

Мария назвала такое решение вынужденным. По ее словам, она сделала все, что могла, но силы неравны. "очень много слез и сил. Суды - это тяжело и дорого <...> Я пришла к мировому соглашению, потому что ребенок меня не узнает, он спрашивает, как меня зовут", - приводятся ее слова в публикации.

Она пояснила, что за время, которое шли суды, ребенок привязался к отцу. "Чтобы не наносить ему травму и не разлучать с отцом, я пошла на мировое соглашение", - отметила Смелая.

По ее словам, требования об алиментах в рамках суда оставлены без удовлетворения

Она также рассказала, что после судов ей дали увидеть ребенка. "Ребенок уже доступен для меня. Он очень вырос, уже вовсю разговаривает", - приводит ее слова правозащитная группа "Марем".

Посты в Instagram*-канале Марии, на который ссылаются правозащитники, доступны только подписчикам.

"Очень грустные новости. Но женщине очень трудно противостоять системе, которая изначально настроена против нее. Марии пришлось продираться не только сквозь ложь и административные препятствия, но и через хейт людей, которые любят «пояснять», от кого не надо рожать. Мы сочувствуем Марии и желаем сил", - прокомментировала решение суда правозащитная группа "Марем".

Напомним, что Алина Алексейцева, вторая жена бывшего мужа жительницы Краснодара Марии Смелой написала на нее заявление о краже часов. Следствие начало расследование уголовного дела. Алина Алексейцева ранее также пожаловалась правозащитникам, что уроженец Чечни Ш. избивает ее и их общих детей.

