Суд обязал бывшего мужа вернуть ребенка Марии Смелой

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Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре отложил заседание по делу об опеке над ребенком Марии Смелой на два с половиной месяца, за это время она намерена добиться встречи с сыном в Грозном. Во время поездки в Чечню Смелая хочет получить подтверждение, что ее сын не проживает по адресу, где его зарегистрировал бывший муж. Сведения с места регистрации ребёнка необходимо предоставить для решения суда по опеке. Смелая приехала по адресу в Чечне, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым.

7 мая 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники. История Марии Смелой стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, подробности приведены в справочном материале "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

Суд в Краснодаре наконец принял сторону Марии Смелой, которая больше года добивается возвращения своего двухлетнего сына. Суд постановил принять обеспечительные меры по иску Смелой и вернуть ребенка матери. "Суд постановил вернуть ребенка матери незамедлительно", сообщил сегодня проект "Кавказ без матери".

По данным Марии, ребенок находится с посторонним человеком и не посещает детский сад. Его отец проживает в другом городе. Узнав о решении суда, бывший муж решил снова зажить с Марией "счастливой семейной жизнью", рассказала она правозащитникам.

4 июня 2024 года выяснилось, что у мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина так же, как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

Ранее силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники. При этом полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В конце июня она пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, которая жаловалась на избиение мужем и похищение ребенка. Глава Следкома России в июле 2024 года дал поручение повторно начать расследование.

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